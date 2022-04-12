Россия объявила «террористическую угрозу» возле границы с Украиной, чтобы местные не снимали технику — Генштаб 12 апреля, 20:07 Цей матеріал також доступний українською Украинский флаг перед зданием, поврежденным в результате российских обстрелов, в Бородянке Киевской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 12 апреля, на 48-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Главное из сводки Генштаба:



российские оккупанты продолжают перегруппировываться и стягивать подразделения на Слобожанское и Донецкое направления . В пограничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей под предлогом высокого уровня « террористической угрозы» усилили административно-полицейский режим, чтобы местные жители не снимали перемещение военной техники и оружия;

. В пограничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей под предлогом террористической угрозы» усилили административно-полицейский режим, чтобы местные жители не снимали перемещение военной техники и оружия; угроза ракетных ударов россии по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины остается высокой, как и вероятность активизации действий оккупантов для продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей . На Донецком направлении россияне активно применяют авиацию и тактические ракетные комплексы;

россии по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины остается высокой, как и вероятность активизации действий оккупантов для . На Донецком направлении россияне активно применяют авиацию и тактические ракетные комплексы; в течение дня враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районах Попасной, Степного, Рубежного и Нижнего. Оккупанты пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватово, продолжаются бои за Мариуполь ;

; противник ведет ускоренную подготовку младших специалистов в восточном военном округе россии и перебрасывает к границе с Украиной подразделения росгвардии ;

; российское командование пересматривает условия контрактов для узаконивания участия в боевых действиях за пределами россии и для того, чтобы военные не могли их разорвать;

на Северском направлении идет оперативная и боевая подготовка белорусских военных ;

; в Белгородскую и Воронежскую области перебрасывают подразделения 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии центрального военного округа;

на Слобожанском направлении россияне продолжают частично блокировать Харьков, уничтожают жилые массивы Харькова, Дергачей и Пятихаток с помощью артиллерии и РСЗО. В районе Изюма оккупанты пытались удержать понтонную переправу через Северский Донец и перебрасывали туда отдельные подразделения 1-й танковой армии вс рф;

с помощью артиллерии и РСЗО. В районе Изюма оккупанты пытались удержать понтонную переправу через Северский Донец и перебрасывали туда отдельные подразделения 1-й танковой армии вс рф; на Южнобугском направлении оккупанты обстреливали Николаев и Александровку из РСЗО . Вражеские корабли в Черном и Азовском морях изолируют район боевых действий и проводят разведку;

. Вражеские корабли в Черном и Азовском морях изолируют район боевых действий и проводят разведку; украинские защитники наносят потери оккупантам и постепенно освобождают занятые ими территории.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 19 600 человек, 732 танка, 157 самолетов, 140 вертолетов и не только.

Украинские и западные официальные лица прогнозируют, что вскоре Россия начнет масштабное наступление на Донбассе.

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