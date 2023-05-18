Только 10% Бахмута под контролем ВСУ, но вокруг ситуация изменилась, вопрос выхода из города снят — Дикий

18 мая, 15:46
NV Премиум
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Украинский военный осматривает позицию россиян после боя неподалеку от Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинский военный осматривает позицию россиян после боя неподалеку от Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал об изменении ситуации в Бахмуте, в результате чего вопрос выхода Вооруженных сил Украины из города снят.

В эфире Radio NV Дикий напомнил, что в пределах самого Бахмута под контролем украинских защитников остались несколько последних кварталов с многоэтажками — «примерно 10% от площади, которую раньше занимал город».

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«Как ни парадоксально, но им (украинским защитникам в Бахмуте - ред.) до сих пор приходится отбивать атаки. На них до сих пор наступают „вагнеровцы“. И даже за предыдущие несколько дней несколько домов было потеряно. Там идет счет на отдельные дома», — рассказал экс-командир роты батальона Айдар.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Евгений Пригожин Война России против Украины радио NV

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