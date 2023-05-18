Только 10% Бахмута под контролем ВСУ, но вокруг ситуация изменилась, вопрос выхода из города снят — Дикий 18 мая, 15:46 NV Премиум Украинский военный осматривает позицию россиян после боя неподалеку от Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал об изменении ситуации в Бахмуте, в результате чего вопрос выхода Вооруженных сил Украины из города снят.

В эфире Radio NV Дикий напомнил, что в пределах самого Бахмута под контролем украинских защитников остались несколько последних кварталов с многоэтажками — «примерно 10% от площади, которую раньше занимал город».

Видео дня

«Как ни парадоксально, но им (украинским защитникам в Бахмуте - ред.) до сих пор приходится отбивать атаки. На них до сих пор наступают „вагнеровцы“. И даже за предыдущие несколько дней несколько домов было потеряно. Там идет счет на отдельные дома», — рассказал экс-командир роты батальона Айдар.