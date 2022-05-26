Оккупанты захватили село на Бахмутском направлении — Генштаб
Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 26 мая, на 92-й день с начала полномасштабного вторжения России.
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Главное из сводки Генштаба в Facebook:
- российские оккупанты продолжают наступление на востоке, авиационные и ракетные удары по территории Украины;
- на Волынском и Полесском направлениях в Брестской области продолжаются учения подразделений сил спецоперации, военно-воздушных сил и войск ПВО белорусской армии;
- на Северском направлении оккупанты продолжают оборудования позиции в приграничных районах Брянской области;
- враг обстреливает из минометов и ствольной артиллерии позиции Сил обороны Украины в приграничных районах Сумской области.
- на Харьковском и Славянском направлениях основные усилия россиян направлены на удержание занятых позиций и попытки не дать украинским войскам продвинуться. Враг обстреливает украинские позиции и провел дистанционные минирования на маршрутах возможного продвижения защитников Украины;
- оккупанты безуспешно вели наступление в направлении Богородичного при поддержке артиллерии, отошли на ранее занятые позиции;
- в Белгородской и Воронежской областях противник готовит резервы и пополняет запасы, чтобы потом возобновить наступление;
- на Донецком направлении оккупанты обстреливают украинские подразделения, наносят ракетные удары, наращивают авиаподдержку, перегруппировываются и перебрасывают резервы;
- на Лиманском направлении россияне сосредоточили усилия на обстреле украинских подразделений в районах Озерного и южнее Лимана;
- на Северодонецком направлении враги ведут наступление в сторону Северодонецка и Боровского, успеха не имеют. У оккупантов частичный успех в направлении Устиновки. Они наносят удары по мостовым переправам;
- на Бахмутском направлении оккупанты ведут наступление в направлении Камышевахи, Нырково, Берестовое и Белогоровки, успеха не имеют, отступили с потерями. В направлениях Покровского и Клинового у врага частичный успех, россияне захватили населенный пункт Медная Руда и перегруппировываются;
- на Авдеевском направлении враг безуспешно пытался возобновить наступление;
- на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях войска оккупантов обстреливали позиции защитников Украины из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вели контрбатарейную борьбу;
- на Запорожском направлении оккупанты усилили свою группировку батальоном на старых танках Т-62;
- на Южнобугском направлении оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища, продолжают обстрелы украинских войск, ведут воздушную разведку с помощью беспилотников;
- в оккупированном Россией Приднестровском регионе Молдовы снизили уровень террористической угрозы, личный состав россиян продолжает нести службу в усиленном режиме;
- на временно захваченных территориях Украины оккупанты не дают мирным жителям выехать на территорию, подконтрольную украинским властям. Враги активизировали трансляцию пропагандистских информационных материалов;
- защитники Украины наносят потери врагу на всех направлениях и готовы ко всем изменениям оперативной обстановки.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29600 человек личного состава, 1315 танков, 617 артиллерийских систем, 206 самолетов, 170 вертолетов, 501 беспилотник, 13 кораблей и катеров и не только.
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