Оккупанты захватили село на Бахмутском направлении — Генштаб 26 мая, 20:02 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 26 мая, на 92-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 26 мая

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российские оккупанты продолжают наступление на востоке, авиационные и ракетные удары по территории Украины;

на Волынском и Полесском направлениях в Брестской области продолжаются учения подразделений сил спецоперации, военно-воздушных сил и войск ПВО белорусской армии;

в Брестской области продолжаются учения подразделений сил спецоперации, военно-воздушных сил и войск ПВО белорусской армии; на Северском направлении оккупанты продолжают оборудования позиции в приграничных районах Брянской области;

оккупанты продолжают оборудования позиции в приграничных районах Брянской области; враг обстреливает из минометов и ствольной артиллерии позиции Сил обороны Украины в приграничных районах Сумской области.

на Харьковском и Славянском направлениях основные усилия россиян направлены на удержание занятых позиций и попытки не дать украинским войскам продвинуться. Враг обстреливает украинские позиции и провел дистанционные минирования на маршрутах возможного продвижения защитников Украины;

основные усилия россиян направлены на удержание занятых позиций и попытки не дать украинским войскам продвинуться. Враг обстреливает украинские позиции и провел дистанционные минирования на маршрутах возможного продвижения защитников Украины; оккупанты безуспешно вели наступление в направлении Богородичного при поддержке артиллерии, отошли на ранее занятые позиции;

в Белгородской и Воронежской областях противник готовит резервы и пополняет запасы, чтобы потом возобновить наступление;

на Донецком направлении оккупанты обстреливают украинские подразделения, наносят ракетные удары, наращивают авиаподдержку, перегруппировываются и перебрасывают резервы;

оккупанты обстреливают украинские подразделения, наносят ракетные удары, наращивают авиаподдержку, перегруппировываются и перебрасывают резервы; на Лиманском направлении россияне сосредоточили усилия на обстреле украинских подразделений в районах Озерного и южнее Лимана;

россияне сосредоточили усилия на обстреле украинских подразделений в районах Озерного и южнее Лимана; на Северодонецком направлении враги ведут наступление в сторону Северодонецка и Боровского, успеха не имеют. У оккупантов частичный успех в направлении Устиновки. Они наносят удары по мостовым переправам;

враги ведут наступление в сторону Северодонецка и Боровского, успеха не имеют. У оккупантов частичный успех в направлении Устиновки. Они наносят удары по мостовым переправам; на Бахмутском направлении оккупанты ведут наступление в направлении Камышевахи, Нырково, Берестовое и Белогоровки, успеха не имеют, отступили с потерями. В направлениях Покровского и Клинового у врага частичный успех, россияне захватили населенный пункт Медная Руда и перегруппировываются;

оккупанты ведут наступление в направлении Камышевахи, Нырково, Берестовое и Белогоровки, успеха не имеют, отступили с потерями. В направлениях Покровского и Клинового у врага частичный успех, россияне захватили населенный пункт Медная Руда и перегруппировываются; на Авдеевском направлении враг безуспешно пытался возобновить наступление;

враг безуспешно пытался возобновить наступление; на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях войска оккупантов обстреливали позиции защитников Украины из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вели контрбатарейную борьбу;

войска оккупантов обстреливали позиции защитников Украины из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вели контрбатарейную борьбу; на Запорожском направлении оккупанты усилили свою группировку батальоном на старых танках Т-62;

оккупанты усилили свою группировку батальоном на старых танках Т-62; на Южнобугском направлении оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища, продолжают обстрелы украинских войск, ведут воздушную разведку с помощью беспилотников;

оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища, продолжают обстрелы украинских войск, ведут воздушную разведку с помощью беспилотников; в оккупированном Россией Приднестровском регионе Молдовы снизили уровень террористической угрозы, личный состав россиян продолжает нести службу в усиленном режиме;

на временно захваченных территориях Украины оккупанты не дают мирным жителям выехать на территорию, подконтрольную украинским властям. Враги активизировали трансляцию пропагандистских информационных материалов;

защитники Украины наносят потери врагу на всех направлениях и готовы ко всем изменениям оперативной обстановки.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29600 человек личного состава, 1315 танков, 617 артиллерийских систем, 206 самолетов, 170 вертолетов, 501 беспилотник, 13 кораблей и катеров и не только.

Горят как факелы. Украинские защитники уничтожают российские танки в Луганской области https://www.youtube.com/embed/css_M0Wzrwo

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