Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Лиманском направлениях на Донбассе — Генштаб 25 мая, 19:31 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 25 мая, на 91-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



основные усилия российские оккупанты сосредоточили на попытках установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, в частности, на Бахмутском направлении. Они пытаются развить успех на Лиманском направлении, активно готовятся к наступлению на Новопавловском и Запорожском направлениях. Враг пытается преодолеть сопротивление группировки Объединенных сил;

в конце мая 2022 года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях Беларуси запланированы « практические действия подразделений» белорусской армии. По данным Генштаба, в стране снимут с хранения вооружение и технику и проведут марши;

практические действия подразделений» белорусской армии. По данным Генштаба, в стране снимут с хранения вооружение и технику и проведут марши; на Северском направлении оккупанты обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру в приграничных районах, чтобы не допустить переброску подразделений украинских войск на другие направления;

оккупанты обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру в приграничных районах, чтобы не допустить переброску подразделений украинских войск на другие направления; на Слобожанском направлении оккупанты интенсивно обстреливают районы сосредоточения украинских войск. Вражеские подразделения наносят удары по гражданской инфраструктуре в районах Краснополья Сумской области, Терновой, Русских Тишек, Долгенького и Новой Дмитровки Харьковской области;

оккупанты интенсивно обстреливают районы сосредоточения украинских войск. Вражеские подразделения наносят удары по гражданской инфраструктуре в районах Краснополья Сумской области, Терновой, Русских Тишек, Долгенького и Новой Дмитровки Харьковской области; оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в районах Изюма и Славянска, пытаются вести штурм и наступать в районах Долгенького Харьковской области и Богородичного Донецкой области. Враг отступил с потерями;

на Донецком направлении враг наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецка и Новозвановки в Луганской области;

враг наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецка и Новозвановки в Луганской области; россияне пытались безуспешно наступать и проводить штурм на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково, отошли на занятые раньше рубежи;

в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково, отошли на занятые раньше рубежи; на Авдеевском направлении оккупанты безуспешно пытались идти на штурм в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков. Противник продолжал авиаудары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова;

оккупанты безуспешно пытались идти на штурм в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков. Противник продолжал авиаудары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова; на Южнобугском направлении подразделения оккупантов пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Враг обстрелял позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского;

подразделения оккупантов пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Враг обстрелял позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского; Генштаб регулярно получает информацию о том, что в больницах в приграничных с Украиной районах находится большое количество раненых россиян. Враг продолжает нести потери личного состава и техники.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 29 450 человек личного состава, 1305 танков, 606 артиллерийских систем, 206 самолетов, 170 вертолетов, 491 беспилотник, 13 кораблей и катеров и не только.

Экипаж пил водку на броне. ВСУ уничтожили российский танк с помощью дрона Switchblade https://www.youtube.com/embed/A8hnxFf2q2E

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