Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Лиманском направлениях на Донбассе — Генштаб

25 мая, 19:31
Цей матеріал також доступний українською
Уничтоженная российская военная техника (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 25 мая, на 91-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • основные усилия российские оккупанты сосредоточили на попытках установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, в частности, на Бахмутском направлении. Они пытаются развить успех на Лиманском направлении, активно готовятся к наступлению на Новопавловском и Запорожском направлениях. Враг пытается преодолеть сопротивление группировки Объединенных сил;
  • в конце мая 2022 года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях Беларуси запланированы «практические действия подразделений» белорусской армии. По данным Генштаба, в стране снимут с хранения вооружение и технику и проведут марши;
  • на Северском направлении оккупанты обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру в приграничных районах, чтобы не допустить переброску подразделений украинских войск на другие направления;
  • на Слобожанском направлении оккупанты интенсивно обстреливают районы сосредоточения украинских войск. Вражеские подразделения наносят удары по гражданской инфраструктуре в районах Краснополья Сумской области, Терновой, Русских Тишек, Долгенького и Новой Дмитровки Харьковской области;
  • оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в районах Изюма и Славянска, пытаются вести штурм и наступать в районах Долгенького Харьковской области и Богородичного Донецкой области. Враг отступил с потерями;
  • на Донецком направлении враг наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецка и Новозвановки в Луганской области;
  • россияне пытались безуспешно наступать и проводить штурм на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково, отошли на занятые раньше рубежи;
  • на Авдеевском направлении оккупанты безуспешно пытались идти на штурм в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков. Противник продолжал авиаудары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова;
  • на Южнобугском направлении подразделения оккупантов пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Враг обстрелял позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского;
  • Генштаб регулярно получает информацию о том, что в больницах в приграничных с Украиной районах находится большое количество раненых россиян. Враг продолжает нести потери личного состава и техники.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029wG9qTfcsApcByYBkQvMKeTh4YRzqLwBCss8oj8hFH5ofFRC2FUpd9G9j9VMabRel
https://www.youtube.com/embed/NXOnY09bW4o

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 29 450 человек личного состава, 1305 танков, 606 артиллерийских систем, 206 самолетов, 170 вертолетов, 491 беспилотник, 13 кораблей и катеров и не только.

Экипаж пил водку на броне. ВСУ уничтожили российский танк с помощью дрона Switchblade

https://www.youtube.com/embed/A8hnxFf2q2E
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Генеральный штаб Война России против Украины Генштаб ВСУ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X