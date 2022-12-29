Ситуация на фронте почти не продвигается, ждем вооружение — Буданов 29 декабря, 07:05 Кирилл Буданов (Фото:suspilne.media)

Ни Украине, ни России не удается совершить значительные прорывы на поле боя. Основные боевые действия разворачиваются в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом заявил руководитель главного управления разведки Генштаба Кирилл Буданов, пишет BBC.



По его словам, "движения нет".

На остальных участках фронта российские войска в основном занимают оборонительные позиции, а наступление зимы и недостаток наступательных вооружений заставили украинские силы снизить интенсивность наземных операций вдоль линии столкновения, растянувшейся примерно на 1000 км.

Видео дня

По мнению Буданова, Россия сейчас «в полном тупике, терпит убытки, и Кремль уже решил объявить об очередной волне мобилизации".

В то же время он добавил, что украинской армии по многим направлениям по-прежнему не хватает ресурсов для дальнейшего продвижения вперед.

«Мы не можем нанести им поражение по всем направлениям в полном объеме. Но они тоже не могут. Мы очень сильно ждем новых поставок вооружений, а также поступления более продвинутых типов вооружения», — сказал Буданов.