Защитники Украины уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Изюме — Генштаб 16 мая, 20:19 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 16 мая, на 82-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 16 мая

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российские оккупанты продолжают наступление на востоке, основные усилия сосредоточены на Донецком направлении. На Слобожанском направлении враг пытается сдержать наступление защитников Украины на север от Харькова и не дать им выйти на границу Украины, готовится к наступлению силами своих подразделений под Изюмом Харьковской области;

и не дать им выйти на границу Украины, готовится к наступлению силами своих подразделений под Изюмом Харьковской области; вражеская авиация наносит удары по объектам на востоке Украины и промышленным объектам в глубине украинской территории;

на Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать позиции, без успеха вели бои в направлении Терновой;

на Славянском направлении противник доукомплектовывается, восполняет потери и пытается возобновить наступление;

в Изюме Силы обороны Украины нанесли удар по вражеским складам и уничтожили значительный запас боеприпасов;

и уничтожили значительный запас боеприпасов; на Донецком направлении оккупанты обстреливали подразделения украинских войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации;

на Лиманском направлении враг вел наступление в районе села Шандриголово , в направлении Лимана — пытается усилить группировку войск;

, в направлении Лимана — пытается усилить группировку войск; на Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе Боровского и понесли потери ;

; на Авдеевском направлении противник действовал в направлении Сухой Балки, обстрелял позиции защитников Украины кассетными боеприпасы ;

; на Бахмутском направлении оккупанты ведут бои в районах Тошковки и села Пилипчатино , в районе Горского — понесли потери и отошли ;

, в районе ; на Кураховском направлении оккупанты вели безуспешное наступление в районе Марьинки и Новомихайловки ;

; в Мариуполе противник продолжает массированные артиллерийские и авиаудары и пытается уничтожить украинские подразделения в районе завода Азовсталь ;

; на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районе Времевки, Новоселки, Малой Токмачки и Новоандреевки, нанесли авиаудар по Малиновке;

в районе Времевки, Новоселки, Малой Токмачки и Новоандреевки, нанесли авиаудар по Малиновке; на Южнобугском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и минометов гражданскую инфраструктуру в районах Александровки, села Шевченково и Нововоронцовки;

в районах Александровки, села Шевченково и Нововоронцовки; Силы обороны Украины нанесли удар по полевому складу боеприпасов россиян в районе села Давидов Брод в Херсонской области;

в Херсонской области; российские войска в оккупированном Приднестровье до сих пор находятся в повышенной боевой готовности, не исключены провокации со стороны РФ.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 27 700 человек личного состава, 1228 танков, 200 самолетов, 13 кораблей и катеров, 427 беспилотников и не только.

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