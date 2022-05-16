Защитники Украины уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Изюме — Генштаб
Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 16 мая, на 82-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Война России против Украины — главные события 16 мая
Главное из сводки Генштаба в Facebook:
- российские оккупанты продолжают наступление на востоке, основные усилия сосредоточены на Донецком направлении. На Слобожанском направлении враг пытается сдержать наступление защитников Украины на север от Харькова и не дать им выйти на границу Украины, готовится к наступлению силами своих подразделений под Изюмом Харьковской области;
- вражеская авиация наносит удары по объектам на востоке Украины и промышленным объектам в глубине украинской территории;
- на Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать позиции, без успеха вели бои в направлении Терновой;
- на Славянском направлении противник доукомплектовывается, восполняет потери и пытается возобновить наступление;
- в Изюме Силы обороны Украины нанесли удар по вражеским складам и уничтожили значительный запас боеприпасов;
- на Донецком направлении оккупанты обстреливали подразделения украинских войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации;
- на Лиманском направлении враг вел наступление в районе села Шандриголово, в направлении Лимана — пытается усилить группировку войск;
- на Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе Боровского и понесли потери;
- на Авдеевском направлении противник действовал в направлении Сухой Балки, обстрелял позиции защитников Украины кассетными боеприпасы;
- на Бахмутском направлении оккупанты ведут бои в районах Тошковки и села Пилипчатино, в районе Горского — понесли потери и отошли;
- на Кураховском направлении оккупанты вели безуспешное наступление в районе Марьинки и Новомихайловки;
- в Мариуполе противник продолжает массированные артиллерийские и авиаудары и пытается уничтожить украинские подразделения в районе завода Азовсталь;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районе Времевки, Новоселки, Малой Токмачки и Новоандреевки, нанесли авиаудар по Малиновке;
- на Южнобугском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и минометов гражданскую инфраструктуру в районах Александровки, села Шевченково и Нововоронцовки;
- Силы обороны Украины нанесли удар по полевому складу боеприпасов россиян в районе села Давидов Брод в Херсонской области;
- российские войска в оккупированном Приднестровье до сих пор находятся в повышенной боевой готовности, не исключены провокации со стороны РФ.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 27 700 человек личного состава, 1228 танков, 200 самолетов, 13 кораблей и катеров, 427 беспилотников и не только.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.