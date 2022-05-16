Защитники Украины уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Изюме — Генштаб

16 мая, 20:19
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Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 16 мая, на 82-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

  • российские оккупанты продолжают наступление на востоке, основные усилия сосредоточены на Донецком направлении. На Слобожанском направлении враг пытается сдержать наступление защитников Украины на север от Харькова и не дать им выйти на границу Украины, готовится к наступлению силами своих подразделений под Изюмом Харьковской области;
  • вражеская авиация наносит удары по объектам на востоке Украины и промышленным объектам в глубине украинской территории;
  • на Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать позиции, без успеха вели бои в направлении Терновой;
  • на Славянском направлении противник доукомплектовывается, восполняет потери и пытается возобновить наступление;
  • в Изюме Силы обороны Украины нанесли удар по вражеским складам и уничтожили значительный запас боеприпасов;
  • на Донецком направлении оккупанты обстреливали подразделения украинских войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации;
  • на Лиманском направлении враг вел наступление в районе села Шандриголово, в направлении Лимана — пытается усилить группировку войск;
  • на Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе Боровского и понесли потери;
  • на Авдеевском направлении противник действовал в направлении Сухой Балки, обстрелял позиции защитников Украины кассетными боеприпасы;
  • на Бахмутском направлении оккупанты ведут бои в районах Тошковки и села Пилипчатино, в районе Горского — понесли потери и отошли;
  • на Кураховском направлении оккупанты вели безуспешное наступление в районе Марьинки и Новомихайловки;
  • в Мариуполе противник продолжает массированные артиллерийские и авиаудары и пытается уничтожить украинские подразделения в районе завода Азовсталь;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районе Времевки, Новоселки, Малой Токмачки и Новоандреевки, нанесли авиаудар по Малиновке;
  • на Южнобугском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и минометов гражданскую инфраструктуру в районах Александровки, села Шевченково и Нововоронцовки;
  • Силы обороны Украины нанесли удар по полевому складу боеприпасов россиян в районе села Давидов Брод в Херсонской области;
  • российские войска в оккупированном Приднестровье до сих пор находятся в повышенной боевой готовности, не исключены провокации со стороны РФ.
Видео дня
https://www.youtube.com/embed/114a7W9oI1g
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/318398300473255

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 27 700 человек личного состава, 1228 танков, 200 самолетов, 13 кораблей и катеров, 427 беспилотников и не только.

Редактор: Нина Григорская

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