Ситуация на юге: российские войска обстреливают Николаев, врагу отвечает авиация

8 июня, 03:53
Цей матеріал також доступний українською
Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что 7 июня российские войска продолжили обстреливать Николаев и окрестности из артиллерии.

По данным командования, оккупанты стреляют по объектам инфраструктуры и сельскохозяйственным полям.

«Пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия, обстреляны пригороды Николаева. Те, кто делают вид, что обеспокоены мировым продовольственным кризисом, на самом деле попадают по сельскохозяйственным полям, объектам инфраструктуры масштабов», — сообщили в командовании.

Видео дня
Читайте также:
Украина нанесла авиаудары по российским войскам на Южном направлении, ликвидировано 26 оккупантов

В то же время, украинские военные нанесли четыре удара по скоплению сил врага.

«Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ при выполнении огневых задач и нанесли 4 ударов по скоплению сил противника, по предварительным данным, уничтожили несколько единиц бронированной техники и склад боеприпасов врага. Окончательные утраты уточняются», — сообщили в командовании Юг.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/325652346252067/

Войска РФ 7 июня обстреляли город Баштанка в Николаевской области, в результате погибли два мирных жителя.

https://www.youtube.com/watch?v=YsFkI09-Dr8
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X