Ситуация на юге: российские войска обстреливают Николаев, врагу отвечает авиация 8 июня, 03:53 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что 7 июня российские войска продолжили обстреливать Николаев и окрестности из артиллерии.

По данным командования, оккупанты стреляют по объектам инфраструктуры и сельскохозяйственным полям.

«Пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия, обстреляны пригороды Николаева. Те, кто делают вид, что обеспокоены мировым продовольственным кризисом, на самом деле попадают по сельскохозяйственным полям, объектам инфраструктуры масштабов», — сообщили в командовании.



Видео дня

В то же время, украинские военные нанесли четыре удара по скоплению сил врага.

«Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ при выполнении огневых задач и нанесли 4 ударов по скоплению сил противника, по предварительным данным, уничтожили несколько единиц бронированной техники и склад боеприпасов врага. Окончательные утраты уточняются», — сообщили в командовании Юг.

Войска РФ 7 июня обстреляли город Баштанка в Николаевской области, в результате погибли два мирных жителя.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.