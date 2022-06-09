Готовы к нанесению удара. Российская корабельная группировка в Черном море содержит 28 ракет Калибр 9 июня, 04:41 Цей матеріал також доступний українською Российский военный корабль в Черном море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Оперативное Командование Юг сообщило, что в Черном море вражеские войска сконцентрировали 4 судна, на которых находятся 28 ракет типа Калибр.



«Не поддавайтесь панике, после сигналов тревоги действуйте уверенно и взвешенно, соблюдайте нормы и ограничения установленные в закрытых для посещения районах, не подвергайте себя опасности на подготовленных к противодесантной обороне участках побережья», — сообщили в командовании.

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Отмечается, что также за сутки были уничтожены 30 оккупантов и их техника. Взорваны склады с боеприпасами.

«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в объеме 30 рашистов, 2-х единиц бронированной и 4- автомобильной техники. Также в 3️ разных населенных пунктах Херсонской области уничтожены 3️ полевых склада боеприпасов», — сообщили в командовании.

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