Бойцы Азова разбили российское подразделение под Мариуполем, оккупанты понесли потери в Луганской области — Генштаб
Украинские военные успешно дают отпор российским оккупантам (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 во вторник, 15 марта, на 20-й день развязанной Россией полномасштабной войны.
В сводке Генштаба в Facebook сказано:
- противник остановлен, не достиг цели в установленные сроки и продолжает нести потери в живой силе и технике;
- российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирным жителям, жилым кварталам, школам и детским садам, игнорируя нормы международного гуманитарного права. Враг держит в заложниках гражданских, грабит мирное население и мародерствует;
- ВСУ отражают агрессию российских оккупантов. Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппировались и перешли в контрнаступление;
- продолжаются бои за освобождение окраин Мариуполя, бойцы полка Азов разбили подразделение 22-й отдельной бригады спецназначения вс рф;
- в Луганской области украинские защитники за день уничтожили пять РСЗО Град с боеприпасами, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 оккупантов (данные уточняются);
- украинские защитники прикрывают государственную границу и морское побережье, на отдельных направлениях выполняют задачи территориальной обороны.
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