Бойцы Азова разбили российское подразделение под Мариуполем, оккупанты понесли потери в Луганской области — Генштаб

15 марта, 20:33
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Украинские военные успешно дают отпор российским оккупантам (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные успешно дают отпор российским оккупантам (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 во вторник, 15 марта, на 20-й день развязанной Россией полномасштабной войны.

В сводке Генштаба в Facebook сказано:

  • противник остановлен, не достиг цели в установленные сроки и продолжает нести потери в живой силе и технике;
  • российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирным жителям, жилым кварталам, школам и детским садам, игнорируя нормы международного гуманитарного права. Враг держит в заложниках гражданских, грабит мирное население и мародерствует;
  • ВСУ отражают агрессию российских оккупантов. Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппировались и перешли в контрнаступление;
  • продолжаются бои за освобождение окраин Мариуполя, бойцы полка Азов разбили подразделение 22-й отдельной бригады спецназначения вс рф;
  • в Луганской области украинские защитники за день уничтожили пять РСЗО Град с боеприпасами, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 оккупантов (данные уточняются);
  • украинские защитники прикрывают государственную границу и морское побережье, на отдельных направлениях выполняют задачи территориальной обороны.

Полк Азов показал, как уничтожает вражеские танки в Мариуполе

https://www.youtube.com/embed/yj326x3wYb4
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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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