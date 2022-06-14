Силы ПВО сбили две российские ракеты, выпущенные по Одесской области 14 июня, 09:29 Цей матеріал також доступний українською Россия выпустила по Одесской области две ракеты Оникс, их удалось сбить (Фото:mil.ru)

Утром во вторник, 14 июня, силы украинской ПВО сбили две российские ракеты Оникс, которые были выпущены по Одесской области.

Об этом сообщили в горсовете Одессы в Telegram.

«По Одесчине враг утром снова нанес ракетный удар. Две ракеты Оникс, выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны», — отметили там.

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Информацию подтвердил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Батчук.

«Ракетный удар по Одесской области. „Минус“ две вражеские „крылатые смерти“. Спасибо силам ПВО!» — написал он в Facebook.

6 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабли Черноморского флота России продолжают перегруппировку в Черном море.

Украинским военным удалось отбросить войска РФ на 100 км от побережья. При этом риск высадки вражеского десанта и ДРГ остается.

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