Силы ПВО сбили две российские ракеты, выпущенные по Одесской области
Россия выпустила по Одесской области две ракеты Оникс, их удалось сбить (Фото:mil.ru)
Утром во вторник, 14 июня, силы украинской ПВО сбили две российские ракеты Оникс, которые были выпущены по Одесской области.
Об этом сообщили в горсовете Одессы в Telegram.
«По Одесчине враг утром снова нанес ракетный удар. Две ракеты Оникс, выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны», — отметили там.
Информацию подтвердил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Батчук.
«Ракетный удар по Одесской области. „Минус“ две вражеские „крылатые смерти“. Спасибо силам ПВО!» — написал он в Facebook.
6 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабли Черноморского флота России продолжают перегруппировку в Черном море.
Украинским военным удалось отбросить войска РФ на 100 км от побережья. При этом риск высадки вражеского десанта и ДРГ остается.
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