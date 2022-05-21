Шойгу пофантазировал о скором захвате Луганской области, Гайдай назвал это чепухой 21 мая, 00:40 Цей матеріал також доступний українською Власти Луганской области подчеркнули, что армия Шойгу это «советская техника в резерве, которую нечем заправлять» (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские оккупанты в скором времени полностью захватят Луганскую область.

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Об этом сообщило российское пропагандистское СМИ ТАСС.

Соратник кремлевского диктатора Владимира Путина также прокомментировал заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

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Шойгу заявил, что «у границ РФ нарастают угрозы» и анонсировал «создание в Западном военном округе 12 воинских частей и подразделений».

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай уже прокомментировал заявиления Шойгу, назвав их «чепухой». Глава ОВА отметил, что украинские войска вскоре перейдут в контрнаступление и освободят все захваченные территории.

«Озвученная сегодня чепуха — только для отвода глаз россиянам, чтобы те не понимали реального положения дел о том, что их рашистское войско проиграет. „Вторая армия мира“ — это советская техника в резерве, которую нечем заправлять», — заявил Гайдай.

Он поблагодарил Шойгу за его яхту, которую министр купил на деньги, которые, вероятно, выделялись на армию.

Сергей Гайдай ранее заявил, что под контролем Украины остаются 10% Луганской области. Несмотря на сложную ситуацию, Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Луганщину от российских захватчиков. Хотя ситуация сложная, но отчаянная оборона продолжается.

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