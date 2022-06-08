Россия не должна победить. Шольц объяснил свои звонки Путину 8 июня, 00:33 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжает звонить кремлевскому диктатору Владимиру Путину чтобы напомнить ему, что его военная агрессия против Украины «не будет иметь успеха».

Об этом сообщает Zeit.



Шольц заявил, что Россия не должна победить в войне. Он подчеркнул, что убеждает Путина в том, что его стратегия не сработает, а Украина и союзники не примут «принудительный мир».

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Ранее Шольц заявил, что Москва не сможет сохранить свой военный потенциал из-за жестких санкций Запада, введенных в ответ на вторжение России в Украину.

«У нас сейчас есть обширные санкции, которые отбросят российскую экономику на десятилетия назад. Это означает, что она не сможет участвовать в мировом экономическом и технологическом прогрессе», — сказал Шольц.

Ранее немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что за последние девять недель правительство Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отрицает, что его страна мало помогает Киеву и напомнил, что Украина скоро получит, в частности, немецкие САУ PzH 2000.

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