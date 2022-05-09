Президент Евросовета Мишель вынужден был прятаться в укрытии из-за ракетного удара России по Одесской области 9 мая, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Шарль Мишель и Денис Шмыгаль в одесском бомбоубежище во время воздушной тревоги, 9 мая 2022 года (Фото:Dario Pignatelli/European Union/Handout via REUTERS)

Президент Евросовета Шарль Мишель во время визита в Одессу был вынужден прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя ЕС.

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В своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что российские оккупанты бомбардируют Одессу практически каждый день, в том числе во время визита Мишеля. Они вместе посетили разрушенный жилой дом, где в результате попадания российской ракеты погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.



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Как пишет Politico, Шмыгаль и Мишель вынуждены были прервать переговоры, чтобы укрыться во время нового ракетного удара России по Одесской области.

Россия 9 мая нанесла удар по Одесской области четырьмя ракетами типа Оникс. Россияне вели обстрел из оккупированного Крыма. В результате авиаудара никто не пострадал, поврежден объект инфраструктуры. Вечером оккупанты снова выпустили по области ракеты, сработала система ПВО.

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