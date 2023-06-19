Продолжаются горячие бои: Маляр назвала основное направление наступления россиян 19 июня, 16:37 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

На Лиманском и Купянском направлениях продолжаются горячие бои: Россия подтянула свои силы и осуществляет активное наступление, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины. Сейчас для врага это основное направление наступления.

Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.



По ее словам, на этом направлении оккупанты сконцентрировали значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых, и осуществляют многочисленные обстрелы.

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Маляр отметила, что враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Она подчеркнула, что Силы обороны мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают продвигаться.

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19 июня Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

Новодаровка,

Левадное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное,

Лобковое,

Нескучное.

В тот же день командующий оперативной группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметны продвижения в результате успешных штурмовых действий.

По его словам, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более чем две роты. Уничтожено и повреждено 47 единиц военной техники противника.