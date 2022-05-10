Российские оккупанты перебили газопровод в Северодонецке, город остался без газа

10 мая, 15:51
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Улица в Северодонецке, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Улица в Северодонецке, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Российские оккупанты перебили магистральный газопровод в Северодонецке Луганской области, из-за чего город остался без газа. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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Днем 10 мая оккупанты в очередной раз обстреливали Северодонецк из артиллерии и системам залпового огня. Гайдай подчеркнул, что газоснабжение — единственная коммуникация, которая работала в городе после российских обстрелов.

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«Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было. Люди могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду. Сейчас магистральный газопровод перебит и разгерметизирован. Для предотвращения более серьезной аварии ГРС перекрыты. Газа в городе нет», — написал глава ОВА.

Ранее Сергей Гайдай говорил, что российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению в направлении Северодонецка. 9 мая враг массировано обстреливал все возможные маршруты выезда с территории Луганской области.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Газопровод Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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