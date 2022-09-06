195-й день войны — главное. Потери РФ превысили 50 тыс. убитыми, Кремль ищет помощи в КНДР, Лиз Трасс стала премьером Великобритании 6 сентября, 18:35 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Вторник, 6 августа — 195-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Потери РФ превысили 50 тыс. убитыми

С начала полномасштабного вторжения России защитники Украины ликвидировали уже около 50 150 российских оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ.

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Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники.

За минувшие сутки потери армии РФ составили 350 военных убитыми. Больше всего оккупантов было уничижено на Донецком направлении.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

Еврокомиссия рекомендовала приостановить упрощенный визовый режим с Россией



Еврокомиссия предложила полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором Россией. Теперь решение должен принять Совет ЕС.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, это ответ на возросшие риски и угрозы интересам безопасности ЕС и стран-членов из-за военной агрессии России.

Визовый сбор для граждан страны-террориста увеличится с 35 до 80 евро, время обработки заявления — с 10 до 15 дней и может быть продлено до 45 дней в отдельных случаях. Также россиянам понадобится больше документов при подаче заявления, а правила для получения многократных виз будут более строгими.

А Бердянске подорван автомобиль с «комендантом»

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв возле захваченного российской армией здания горадминистрации.

Сработало взрывное устройство, установленное в припаркованном возле здания автомобиле, который принадлежит так называемому «коменданту города» Артему Бардину.

Российская пропаганда сообщила, что его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Трасс назначена премьер-министром Великобритании

Лиз Трасс была официально назначена премьер-министром Великобритании, королева поручила ей сформировать правительство.

После прощальной речи бывшего премьера Бориса Джонсона он вместе с Трасс отправился в Шотландию, где в замке Балморал королева Елизавета II провела встречу с обеими и официальную церемонию передачи власти.

Уже готовится визит Лиз Трасс в Киев.

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам визита миссии на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

Отчет состоит из 52 страниц. В выводах МАГАТЭ сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС.



Агентство готово начать консультации для срочного создания такой зоны.

Оставшиеся на станции эксперты МАГАТЭ будут отслеживать ситуацию и получать информацию непосредственно на месте, а их постоянное присутствие «будет иметь первостепенное значение для стабилизации ситуации».

Россия закупает снаряды в КНДР

По данным разведки США, Россия покупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» в Северной Корее, что может свидетельствовать как об ударе западных санкций по военно-промышленному комплексу РФ, так и о ее неспособности производить достаточное количество даже простейшего оружия для войны с Украиной.

Об этом пишет New York Times, анализируя новую порцию рассекреченной информации, которую разведсообщество США решило предать гласности.

Вашингтон пока не озвучивает точные данные о том, какое именно вооружение Россия закупает в КНДР, когда произошли эти закупки и каков их объем. Однако официальный представитель США дал понять, что речь идет о ракетах малой дальности и артиллерийских снарядах, помимо которых, РФ, вероятно, попытается дополнительное закупить еще некое северокорейское оборудование в будущем. В КНДР имеются обширные запасы боеприпасов, хотя состояние снарядов остается неясным, пишет издание.

Новости одной строкой:

В ходе контрнаступления на южном направлении украинские военные выбили российских захватчиков из села Ольгино Бериславского района Херсонской области.



ВСУ нанесли удары по переправам россиян в районах Дарьевки и Голой Пристани.

В ходе операции по передаче тел погибших военных Украина вернула тела еще 25 своих защитников.



Канцлер Германии Олаф Шольц игнорирует просьбы Украины предоставить танки Leopard 2, сообщает немецкое издание Welt со ссілкой на источники.

По итогам августа международные резервы Украины выросли на 13,6% благодаря международной помощи.

В результате ракетного удара РФ по Харькову в центре города разрушен многоквартирный жилой дом, из-под завалов спасли троих людей.

Верховный суд окончательно запретил деятельность Партии Шария.

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