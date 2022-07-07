Войска РФ накрыли Градом и артиллерией село Лиманы Николаевской области, есть разрушения — ОК Юг

7 июля, 09:11
Село в Николаевской области обстреляли из РСЗО Град (Фото:ГСЧС)

Село в Николаевской области обстреляли из РСЗО Град (Фото:ГСЧС)

Вечером 6 июля войска РФ обстреляли село Лиманы Николаевской области из РСЗО Град и артиллерии.

Как сообщили в Оперативное командовании Юг в Facebook, в результате вражеских ударов был поврежден детский сад, здание администрации громады, а также уничтожена пожарная машина местного территориального управления.

Видео дня

Пострадавших в результате атак оккупантов нет.

https://www.youtube.com/watch?v=CritQXlT9rU&feature=emb_title

Также россияне обстреляли Широковскую громаду. Там оккупанты повредили полтора десятка панелей солнечной электростанции, ранен один человек.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/735326434258091/

Войска РФ систематически наносят удары по Николаеву и области. Областной центр обстреливают из артиллерии, а также наносят ракетные удары.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Град Николаевская область Война России против Украины

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