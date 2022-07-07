Войска РФ накрыли Градом и артиллерией село Лиманы Николаевской области, есть разрушения — ОК Юг 7 июля, 09:11 Село в Николаевской области обстреляли из РСЗО Град (Фото:ГСЧС)

Вечером 6 июля войска РФ обстреляли село Лиманы Николаевской области из РСЗО Град и артиллерии.

Как сообщили в Оперативное командовании Юг в Facebook, в результате вражеских ударов был поврежден детский сад, здание администрации громады, а также уничтожена пожарная машина местного территориального управления.

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Пострадавших в результате атак оккупантов нет.

Также россияне обстреляли Широковскую громаду. Там оккупанты повредили полтора десятка панелей солнечной электростанции, ранен один человек.

Войска РФ систематически наносят удары по Николаеву и области. Областной центр обстреливают из артиллерии, а также наносят ракетные удары.

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