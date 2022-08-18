176-й день войны — главное. Встреча Эрдогана и Зеленского во Львове, массированные обстрелы Харькова и спутник для ВСУ от Притулы 18 августа, 19:06 Слева направао: Антониу Гуттериш, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, 18 августа (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Четверг, 18 августа — 176-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Встреча Эрдогана и Зеленского во Львове



18 августа прошли встречи президента Украины Владимира Зеленского, генсека ООН Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Гутерриш приехал во Львов накануне, Эрдоган прибыл в город сегодня с однодневным визитом. Это первый визит президента Турции в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Турецкая сторона сообщала, что одной из тем переговоров станут перспективы дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

Вечером 17 августа, накануне этих переговоров, Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией даже через посредников — до тех пор, пока РФ намерена продолжать войну.

Планировалось, что Эрдоган и Зеленский проведут двустороннюю встречу, в ходе которой «обсудят все аспекты отношений» Украины и Турции, а затем пройдет саммит в расширенном формате с участием генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.

Массированные обстрелы Харькова

В результате массированных ракетных ударов по трем районам Харькова поздно вечером 17 августа и утром 18 августа погибли 17 человек (все — гражданские), больше 40 получили ранения. Минувшая ночь стала одной из самых трагических с начала войны.

Около 21:30 российская ракета попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Под завалами погибли не менее семи человек, в том числе 11-летний ребенок.

Около 4:30 утра российские оккупанты совершили пуски еще восьми ракет из Белгорода в направлении Харьковской области.

«Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Поврежденные здания, объекты инфраструктуры, загорелись пожары», — заявлял глава ОВА.

В Слободском районе одна из ракет попала в четырехэтажное помещение общежития. Здание частично разрушено. В этом здании погибли как минимум два человека, 18 получили ранения, в том числе два ребенка.

Спутник для ВСУ от Притулы

18 августа благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар.

На странице фонда в Facebook сообщается, что был подписан договор с компанией ICEYE, которая предоставит Министерству обороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который уже на орбите в этом регионе.

ICEYE дает доступ к своему созвездию SAR спутников, чтобы ВСУ могли получать спутниковые снимки критических участков с высокой частотой.

Это обеспечит украинских военных мощностями спутникового наблюдения с помощью радара с синтезированной аппаратурой (SAR) от компании ICEYE.

Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 миллионов гривен на беспилотники Байрактар за три дня. При этом целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а собранных денег хватило на четыре.

Компания-производитель беспилотников сообщила в Twitter, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Главы МИД Евросоюза обсудят запрет выдачи виз россиянам

Их неформальная встреча запланирована в столице Чехии Праге 30−31 августа.

Как сообщила представительница Еврокомиссии по вопросам внутренних дел, миграции и внутренней безопасности Анитта Гиппер, Еврокомиссия выступает за единый ответ на уровне ЕС.

Ранее сообщалось, что инициатором этой встречи стала Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против страны-агрессора.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предлагал тем россиянам, которые выступают против визового запрета, направить свои жалобы Кремлю.

РФ концентрирует у украинских границ ракеты С-300

В связи с этим в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что угроза массированного обстрела территории Украины на День Независимости очевидна.

В начале августа из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами в составе 28 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 ЗУР. На границу с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах.

К середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в Котово изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-30.

В районе Джанкоя оккупанты кладывали около 440 ТПК в ЗРК С-300. Однако после инцидента, недавно произошедшего там, пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще нет.

Кроме того, в ВСУ отмечают, что концентрация ракет для С-300 происходит и в Зябровке (Беларусь) в 22 километрах от границы с Украиной. Там общее количество ТПК превышает 60 единиц.

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