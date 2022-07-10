137-й день войны — главное. Зеленский приказал деоккупировать юг, удар по жилому дому в Часовом Яру, шесть уничтоженных складов россиян 10 июля, 22:35 Руины жилого дома в Часовом Яру, где в результате российского удара погибли 15 человек (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Воскресенье, 10 июля — 137-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.



Удар по жилому дому в Часовом Яру: по меньшей мере 15 погибших, продолжаются поисково-спасательные работы

Накануне вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум пятиэтажным жилым домам во Временном Яру Донецкой области, в результате чего под завалами оказались десятки человек. В течение 10 мая спасатели разбирают завалы и пытаются спасти выживших.

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По состоянию на 13:00 спасатели обнаружили тела 15 человек. Еще с несколькими людьми, которые остаются под завалами, спасатели поддерживают связь и пытаются их вытащить. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, под завалами могут находиться еще 25 человек, в том числе ребенок.

Ситуация на фронте: россияне понесли потери под Славянском, другие части оккупантов застряли в районе Белогоровки

10 июля российские оккупанты провалили разведку боем в направлении Мазановки возле Славянска и с потерями отошли.

Продолжает держаться Луганская область. ВСУ сдерживают российские войска в районе Белогоровки.

В то же время российские оккупанты цинично продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам, убивая мирных украинцев.

Так российские войска ночью обстреляли Криворожский район, обошлось без пострадавших. Около 03:30 оккупанты атаковали ракетами Харьков. В результате российских обстрелов пострадал один человек.

Кроме того, оккупанты обстреляли Широковскую, Березнеговатскую и Первомайскую общины в Николаевской области — три человека ранены.

Продолжаются и обстрелы населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего за сегодня погибли два человека.

ВСУ продолжают уничтожать склады пункты оккупантов

В течение 10 июля ВСУ уничтожили шесть складов БК оккупантов. ВСУ попали в военные объекты в оккупированных Шахтерске, Чистякове, Иловайске, Донецке и Крестовке Донецкой области и Алчевске Луганской области. Также ВСУ попали в военную часть во временно оккупированном Херсоне, где базировались российские захватчики.

Зеленский приказал деоккупировать юг Украины — Резников



Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

«Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России», — пишет издание.

По словам Резникова, Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, имеющие жизненно важное значение для экономики страны.

«Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны», — отметил Резников.

В Демократической партии США раскритиковали обвинения конгрессвумен Спартц в отношении Ермака, в ОП требуют доказательств

История с письмом конгрессвумен Виктории Спартц к президенту США Джо Байдену с требованием проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ набирает обороты.

Спартц ответила на упреки МИД Украины в том, что ее письмо является «нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды», назвав Андрея Ермака внутренней проблемой Зеленского и приведя ряд серьезных обвинений в адрес главы ОП.

После этого в Офисе президента Украины заявили, что не получали официальные письма или обращения от конгрессвумен Спартц, а также призвали ее обнародовать доказательства своих обвинений.

Тем временем представитель Демократической партии и сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США Марси Каптур поддержала президента Владимира Зеленского, назвав заявления Виктории Спартц «неосмотрительной помощью» Кремлю.

Канада заявила, что вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для Северного потока: в Украине такое решение раскритиковали

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода Северный поток. Разрешение на экспорт было выдано «после долгих обсуждений».

Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Украины выразили глубокое разочарование таким решением Канады и призвали канадское правительство отменить его.

В МИД и Минэнерго считают договоренность Канады с Берлином «подстройкой санкционного режима под прихоти России». Там напомнили, что РФ действует как государство-террорист, регулярно нанося ракетные удары по украинским городам и убивая мирных жителей, а ее требования — шантаж.

Байден посетит Ближний Восток, где хочет найти советское оружие для Украины — NYT

Президент США Джо Байден на следующей неделе посетит Ближний Восток. Одна из задач поездки — поиск советского оружия для Украины, пишет The New York Times.

Согласно оценкам, которые приводит NYT, военные поставки США будут продолжаться по меньшей мере до второго квартала 2023 года — однако «встает вопрос, как долго будут поставлять оружие и боеприпасы без ухудшения военной готовности США».

Американские чиновники поощряли другие страны предоставить Киеву остатки оружия советского производства, с которым украинцы лучше знакомы. Этот пункт будет и в программе визита Байдена на Ближний Восток, в частности на встречи с лидерами арабских стран, когда-то бывших «клиентами Москвы», говорится в материале издания.

Резников заявил, что Украине срочно нужно оружие

Украина прошла тест по использованию американских передовых вооружений, однако нуждается в их большем количестве и срочных поставках, сказал министр обороны Алексей Резников в интервью The Wall Street Journal.

«Война идет мрачно… Нам нужно больше [оружия]. Нам нужно срочно», — отметил он.

Он также добавил, что Украина нуждается в вооружениях, которые будут бить на большие расстояния.



«Россияне используют РСЗО, которые могут бить на 120 километров. Поэтому нам нужно что-то подальше — 150. И мы доберемся туда», — подчеркнул министр.

Помимо дальнобойного оружия Резников настаивает на поставках бронированных машин, танков и беспилотных летательных аппаратов.



Германия больше месяца блокирует пакет помощи для Украины на 9 млрд евро — СМИ

Германия больше месяца блокирует пакет макрофинансовой помощи на €9 млрд, который должен стать основной формой поддержки ЕС для Украины, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Как пишет издание, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер недоволен тем, что Еврокомиссия финансировала помощь за счет общего европейского долга, как это было во время пандемии. В настоящее время он одобрил только немецкий первый транш в размере €1 млрд.

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