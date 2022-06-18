115-й день войны — главное. Зеленский посетил Николаев, Украина вернула из плена гражданских, в Киеве простились с Романом Ратушным 18 июня, 20:26 Цей матеріал також доступний українською Разрушено в результате российской атаки здание Николаевской облгосадминистрации, 8 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Суббота, 18 июня — 115-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости в сутки.



Зеленский посетил Николаев

В прифронтовом городе президент провел совещание отсноительно ситуации в регионе. Среди прочего, там обсудили угрозы с суши, с моря и со стороны непризнанного Приднестровья, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный.



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Также Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Николаевской области и опорные пункты Нацгвардии в Одесской области. Он встретился с бойцами и вручил им государственные награды.

Украина и Россия провели обмен пленными

Украина и Россия провели очередной обмен по формуле «5 на 5». Все освобожденные — гражданские, незаконно удерживаемые оккупационными войсками.

Также в ГУР МО сообщили, что вернули тело одного погибшего защитника Украины.

В Киеве прошла церемония прощания с активистом Романом Ратушным

Люди собрались на Майдане Незалежности возле стелы, чтобы попрощаться с общественным активистом и украинским военным, погибшим 9 июня под Изюмом в Харьковской области. Его похоронили на Байковом кладбище.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал оставить Протасов Яр зеленой зоной столицы в память об Романе Ратушном.

Оккупанты РФ ударили ракетами по Кременчугу и Кривому Рогу

Утром шесть российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, и две ракеты — по ТЭЦ. Пострадавших нет. По словам главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, пораженные в результате атаки НПЗ и ТЭЦ восстановлению не подлежат.

Также войска РФ нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Глава военной администрации Александр Вилкул сообщил о разрушениях и пострадавших (предварительно, два человека).

Данилов ответил на слова Арахамии о количестве погибших или раненых военных

Секретарь СНБО отреагировал на заявление главы фракции Слуга народа в Раде Давида Арахамии о том, что ежедневно на Донбассе гибнут или получают ранения до тысячи украинских военных.

По его словам, деятели, которые озвучивают эту информацию, «не имеют возможности ее получить» и такими данными «нельзя жонглировать».

Арахамия заявил, что Украина возобновит переговоры с РФ после контрнаступления и возвращения на позиции 23 февраля

По словам участника переговорной группы с Россией, это может произойти в конце августа после ряда контратак. Арахамия добавил: после «операции по контрнаступлению в некоторых местах» можно было бы перейти к возвращению Крыма, ОРДЛО, рассмотреть политическое соглашение.

В Херсоне подорвали автомобиль с начальником исправительной колонии, который стал на сторону оккупантов

Евгений Шевченко, известный как внештатный агент НАБУ, на своей странице в Facebook сообщил, что в результате взрыва в Херсоне был ликвидирован Евгений Соболев — начальник 90-й исправительной колонии, вставший на сторону оккупантов. Позже он уточнил, что коллаборант выжил.

Зеленский предлагает Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия над женщинами. Украина подписала ее в 2011 году, но документ так и не ратифицировала.

Этот международный договор Совета Европы предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков и абортов, стерилизации, а также защиту пострадавших, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия и другие меры по его предотвращению или наказанию.



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