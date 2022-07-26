153-й день войны — главное. РФ ударила ракетами по курортной Затоке, названы пять приоритетов Украины, Лавринович и Грищенко в розыске 26 июля, 18:31 Житель Затоки идет по руинам зданий, разрушенных в результате ракетного удара РФ (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Вторник, 26 июля — 153-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Массированный ракетный удар по югу Украины

Утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по югу Украины. В том числе примененили авиацию сиз акватории Черного моря.

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В прибрежніх селах Одесской области после попадания ракет горели частные здания. Особо пострадал курортный поселок Затока, по нему ракетный обстрел велся с 13 самолетов. Предварительно пострадавших нет.

«Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый „освободитель“, который разрушает нашу жизнь», — заявил президент Владимир Зеленский.

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура.

Названы пять целей, которых должна достигнуть Украина по итогам войны с РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал пять целей, которые Украины должна достигнуть по итогам противостояния России, развязавшей полномасштабную войну.

По его словам, это:

Изгнание России из Украины.

Ликвидация криминальных анклавов и серых зон. Демилитаризация России. Уничтожение репутации « империи зла». Превращение России в изолированный « лагерь для своих».

Подоляк выразил убеждение, что Украина обязательно достигнет названых целей.

Грищенко и Лавринович объявлены в международный розыск

Подозреваемые в госизмене экс-министр юстиции Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко, находящиеся за пределами Украины, объявлены в государственный и международный розыск.

По данным Госбюро расследований, Грищенко покинул Украины в январе этого года и вылетел в Париж, а Лаврович пересек границу в мае. Где они сейчас, правоохранители устанавливают.

Грищенко и Лавринович являются подозреваемыми по делу о незаконном подписании Харьковских соглашений, которые предусматривали снижение стоимости российского газа в обмен на продление базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

ЕС утвердил чрезвычайный газовый план и продлил санкции против РФ

Страны Евросоюза утвердили чрезвычайный план по сдерживанию спроса на газ на фоне подготовке к дальнейшему сокращению поставок Россией.

Министры энергетики стран ЕС одобрили предложение для всех стран Евросоюза добровольно сократить потребление газа на 15% с августа 2022 года по март 2023 года.

По словам двух чиновников ЕС, которых цитирует Reuters, против сделки выступила только Венгрия.

Кроме того, Евросоюз продлил введённые еще в 2014 году санкции против РФ за вторжение в Украину — до 31 января 2023 года.

Ограничения касаются российских финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Оккупанты хотят «переименовать» Мариуполь в честь сталинского преступника

Российские оккупанты хотят «переименовать» временно подконтрольный им Мариуполь Донецкой области в честь одного из сталинских преступников Андрея Жданова.

Оккупационная администрация намерена вернуть городу название, которое он носил в период с 1948 по 1989 год.

Жданов ответственен за притеснения деятелей науки и культуры в период 1946—1949 годов. Под репрессии «ждановщины» тогда попали писатель и режиссер Александр Довженко, поэты Максим Рыльский и Владимир Сосюра и многие другие украинцы.

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