134-й день войны — главное. Спецназ зачистил остров Змеиный, раскрыт план РФ по наступлению на Запорожье, Джонсон подал в отставку 7 июля, 18:58 Спецназ устанавливает флаг Украины на острове Змеиный (Фото:Сергей Братчук / Telegram)

Четверг, 7 июля — 134-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Зачистка Змеиного

Украинский спецназ выполнил задание по окончательной зачистке острова Змеиный в западной части Черного моря, уничтожив около 30 единиц вражеской техники.

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Как символ победы был установлен и закреплен ранее доставленный на остров флаг Украины.

Офис президента Украины пообещал новые победы.

Удары по Краматорску и Славянску

Российские оккупанты нанесли авиаудар по центральной части Краматорска Донецкой области.

На момент выхода публикации было известно об одном погибшем и шести раненых. Повреждены шесть зданий, в том числе отель и жилая многоэтажка.

Жителей города призывают эвакуироваться.

Из реактивных систем залпового огня россияне обстреляли микрорайоны Лесной и Словкурорт в Славянске Донецкой области. Есть раненые, их точное количество не названо.

Отставка Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку и уходит с поста лидера Консервативной партии на фоне многочисленных скандалов, в том числе правительственных вечеринок в разгар пандемии.

Он продолжит исполнять премьерские обязанности, пока партия не выберет себе нового лидера.



Джонсон подчеркнул, что ему невероятно грустно покидать «лучшую работу в мире», но «так уж получилось».



Он обратился к народу Украины, заверив, что его Лондон продолжит поддерживать Киев и после его отставки.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Джонсона настоящим другом страны и выразил уверенность в том, что в ближайшее время политика Великобритании в отношении Киева не изменится. По мнению главы государства, Украина многое получила от отношений с Джонсоном, в первую очередь военную помощь.

Он также сказал, что с нетерпением ждет разговора с Джонсоном, чтобы узнать подробности его отставки.

Состязание за пост лидера Консервативной партии пройдет летом. Новый премьер-министр вступит в должность ко времени партийной конференции в октябре.

Планы РФ о наступлении на Запорожье

Войска РФ могут планировать наступление в направлении Запорожья, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные разведки.

«На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья или совершение обхода в направлении Большая Новоселовка-Покровское, очевидно, с целью оцепления наших подразделений. Также не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются по меньшей мере 5 батальонно-тактическими группами», — заявила Маляр.

Также, по ее словам, основные усилия российских оккупантов направлены на то, чтобы попытаться установить окончательный контроль над Луганской областью и выйти на географические рубежи Донецкой области.

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