208-й день войны — главное. Обстрел Южноукраинской АЭС, похороны Елизаветы II, возвращение McDonald’s 19 сентября, 20:46 Українські танки в Ізюмі Харківської області (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Понедельник, 19 сентября — 208-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Обстрел Южноукраинской АЭС

В ночь на сегодня РФ нанесла ракетный удар по промышленной зоне Южноукраинской АЭС. Вероятно, из оперативно-тактического комплекса Искандер.

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Одна из ракет упала в 300 метрах от реакторов. Ударной волной повреждено здание АЭС и разбито более 100 окон. Также после обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, и три высоковольтных линии электропередачи.

Все три энергоблока станции работают в штатном режиме. Персонал не пострадал.

«Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру. Их нужно немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы!», — подчеркнули в Энергоатоме.

Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в соцсетях видео обстрела Южноукраинской АЭС.

«Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно», — написал он.

«ЛНР» и «ДНР» просятся в РФ

«Общественная палата» террористической организации «ЛНР» призвала так называемого «главу республики» Игоря Пасечника немедленно провести «референдум» о признании оккупированных территорий Луганской области Украины частью РФ.

Кремлевские марионетки из «ЛНР» заявили, что присоединение к РФ «обезопасит их».

На аналогичный шаг пошли боевики «ДНР», обратившись к марионетке Кремля Денису Пушилину и потребовав немедленно провести псевдореферендум о «принятии в состав РФ».

ВСУ «прижали» оккупантов на юге

На юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться.

«Огневой контроль, который мы держим над переправами и транспортными артериями через Днепр, заставляет их понять, что они зажаты между силами обороны и правым берегом — подразделения, которые в этой части Херсонщины находятся. Потому им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но надо понять как», — сказала руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, что есть информация, что российские военные деморализованы и не видят цели своего пребывания на этом направлении.

McDonald’s возобновляет работу в Украине с завтрашнего дня

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s возобновляет работу в Украине с 20 сентября.

Завтра откроются первые три ресторана в Киеве:

по проспекту Бажана, 3 В,

на ул. Гришко, 7

на проспекте Гагарина, 2а.

Сначала заведения будут работать только на доставку. Залы ресторанов, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре.

Еще семь заведений в Киеве возобновят работу в Киеве примерно через неделю.

Работа ресторанов McDonald’s в Украине была приостановлена 24 февраля сразу после начала российского вторжения.

Похороны Елизаветы II

В Великобритании прошли похороны королевы Елизаветы II. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Ее Величество королева Елизавета II была похоронена рядом со своим супругом, герцогом Эдинбургским, в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке.

Там похоронены королева-мать, принцесса Маргарет и отец королевы — король Георг VI.

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