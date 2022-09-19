208-й день войны — главное. Обстрел Южноукраинской АЭС, похороны Елизаветы II, возвращение McDonald’s
Українські танки в Ізюмі Харківської області (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Понедельник, 19 сентября — 208-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.
Обстрел Южноукраинской АЭС
В ночь на сегодня РФ нанесла ракетный удар по промышленной зоне Южноукраинской АЭС. Вероятно, из оперативно-тактического комплекса Искандер.
Одна из ракет упала в 300 метрах от реакторов. Ударной волной повреждено здание АЭС и разбито более 100 окон. Также после обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, и три высоковольтных линии электропередачи.
Все три энергоблока станции работают в штатном режиме. Персонал не пострадал.
«Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру. Их нужно немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы!», — подчеркнули в Энергоатоме.
Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в соцсетях видео обстрела Южноукраинской АЭС.
«Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно», — написал он.
«ЛНР» и «ДНР» просятся в РФ
«Общественная палата» террористической организации «ЛНР» призвала так называемого «главу республики» Игоря Пасечника немедленно провести «референдум» о признании оккупированных территорий Луганской области Украины частью РФ.
Кремлевские марионетки из «ЛНР» заявили, что присоединение к РФ «обезопасит их».
На аналогичный шаг пошли боевики «ДНР», обратившись к марионетке Кремля Денису Пушилину и потребовав немедленно провести псевдореферендум о «принятии в состав РФ».
ВСУ «прижали» оккупантов на юге
На юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться.
«Огневой контроль, который мы держим над переправами и транспортными артериями через Днепр, заставляет их понять, что они зажаты между силами обороны и правым берегом — подразделения, которые в этой части Херсонщины находятся. Потому им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но надо понять как», — сказала руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.
По ее словам, что есть информация, что российские военные деморализованы и не видят цели своего пребывания на этом направлении.
McDonald’s возобновляет работу в Украине с завтрашнего дня
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s возобновляет работу в Украине с 20 сентября.
Завтра откроются первые три ресторана в Киеве:
- по проспекту Бажана, 3 В,
- на ул. Гришко, 7
- на проспекте Гагарина, 2а.
Сначала заведения будут работать только на доставку. Залы ресторанов, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре.
Еще семь заведений в Киеве возобновят работу в Киеве примерно через неделю.
Работа ресторанов McDonald’s в Украине была приостановлена 24 февраля сразу после начала российского вторжения.
Похороны Елизаветы II
В Великобритании прошли похороны королевы Елизаветы II. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
Ее Величество королева Елизавета II была похоронена рядом со своим супругом, герцогом Эдинбургским, в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке.
Там похоронены королева-мать, принцесса Маргарет и отец королевы — король Георг VI.
Новости одной строкой:
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