216-й день войны — главное. ВСУ освободили еще два села в Харьковской области, РФ срочно закупает йодид калия и ускоряет мобилизацию 27 сентября, 18:22 Украинская артиллерия ведет огонь по вражеским позициям (Фото:Генштаб ВСУ)

Вторник, 27 сентября — 216-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Освобождение еще двух сел в Харьковской области

ВСУ взяли под свой контроль село Пески-Радьковские в Харьковской области. Коллаборанты и представители оккупационных «властей» бежали с территории Боровской громады.

Видео дня

В селе разрушены многие жилые дома, хозяйственные постройки, полностью уничтожен детский сад, повреждена школа: вылетели стекла, в стенах дыры от снарядов, разрушена крыша.

Украинские военные проводят разминирование освобожденной территории.

Кроме того, ВСУ отбили у оккупантов Купянск-Узловой и фактически полностью его контролируют. Это большой поселок, где находится одноименная железнодорожная станция, которую Россия раньше использовала для переброски сил из Белгорода на оккупированную территорию. Он был освобожден в результате успешной военной операции.

В целом ВСУ освободили уже 454 населенных пунктов в Харьковской области.

Срочная закупка йода в РФ

В России в срочном порядке решили закупить крупную партию йодида калия. Тендер объявлен на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.

На сайте Госзакупок РФ говорится, что йод планируют закупить на сумму почти 5 млн рублей (около $86 тысяч по нынешнему курсу).

На процедуру закупки выделено всего четыре дня.

Препараты йодида калия позволят защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал на организм человека негативного воздействия.

Странные поломки Северных потоков

На обеих нитках российского газопровода Северный поток — 1 резко упало давление газа. Это случилось вскоре поле поломки Северного потока — 2.



В компании Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Причиной аварии могла быть диверсия, сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.

Газопровод Северный поток-2 был достроен в 2021 году, заполнен техническим газом, но до начала полномасштабного российского вторжения в Украину не получил сертификацию немецкого правительства и не начал работать.

Газопровод Северный поток-1 был остановлен на техобслуживание в конце августа, после чего он так и не возобновил работу по выдуманным российской стороной причинам.

Мобилизация в России

Удары РФ по Харьковской области

За минувшие сутки оккупационные войска РФ массированно обстреливали населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов Харьковской области. Есть жертвы и раненые среди мирных жителей.

В Первомайском россияне ракетой ударили по жилым домам, хозяйственным постройкам, горели автомобили. На месте удара нашли обломки ракет Искандер. Жертвами этой атаки стал 15-летний ребенок. Кроме того, по данным управления ГСЧС, под завалами нашли семь погибших.

Сегодня утром в Двуречной во время обстрела погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи, который шел на работу.

В течение суток с ранениями от вражеских обстрелов были госпитализированы пять жителей Купянского района.

Новости одной строкой:

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начали озвучивать первые « результаты» псевдореферендумов о «вхождении» в РФ. Сфальсифицированные цифры: «ДНР» — 97,91% «за» ( якобы 14,22% «протоколов»), «ЛНР» — 97,82; «за» ( якобы 12,56% «протоколов»).

результаты» псевдореферендумов о «вхождении» в РФ. Сфальсифицированные цифры: «ДНР» — 97,91% «за» якобы 14,22% «протоколов»), «ЛНР» — 97,82; «за» якобы 12,56% «протоколов»). Вопрос проведения дополнительной мобилизации в Украине будет зависеть от ситуации на поле боя, а также от эффекта мобилизации в России, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Украина отказалась от сырьевой модели в сельском хозяйстве, заявили в Минагрополитики.

Вторжение России в Украину обойдется мировой экономике минимум в $2,8 трлн недополученной продукции до конца следующего года, прогнозируют в Организации экономического развития и сотрудничества.