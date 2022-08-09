167-й день войны — главное. Взрывы на военном аэродроме в Крыму, резкое снижение потерь ВСУ, остановка транзита российской нефти 9 августа, 18:09 Столб дыма после взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке, Крым (Фото:REUTERS/Stringer)

Вторник, 9 августа — 167-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Взрывы в Крыму

В поселке Новофедоровка в Сакском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы. По версии Минобороны РФ, около 15:20 на территории аэродрома Саки на площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов.

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Минобороны РФ заявило, что якобы никто не пострадал и авиационная техника на аэродроме не повреждена. В то же время в так называемом «Минздраве Крыма» сообщили о пяти пострадавших.



Что произошло на самом деле, пока неясно.

Reuters со ссылкой на трех местных жителей сообщал, что в поселке слышали несколько громких взрывов и видели черный дым, поднимающийся со стороны российской военной авиабазы. Дым был виден на пляже в Евпатории, расположенной в 30 километрах от Новофедоровки.

Пропагандистский ресурс Baza сообщал о шести-семи взрывах. Очевидцы говорили, что каждую минуту слышали «что-то, похожее на детонацию снарядов».

Потери ВСУ уменьшились в три раза



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ежедневные потери в рядах Вооруженных сил Украины уменьшились в три раза по сравнению с началом июня.

По его словам, сейчас Украина теряет примерно 30−50 военных в день, тогда как в начале июня эти цифры составляли 100−200 военных.

Подоляк сообщил, что большие потери были связаны с характером боевых действий: велись позиционные артиллерийские бои, в ходе которых позиции ВСУ «буквально засыпали снарядами разных калибров».

Он подчеркнул, что уменьшить потери удалось прежде всего благодаря уничтожению логистических центров российской армии с помощью РСЗО. Также этому поспособствовала передислокация российской армии по всей линии фронта и то, что украинские военные, приспособившись к тактике противника, стали более мобильно и эффективно обороняться.



Украина остановила прокачку российской нефти

Российская компания Татнефть заявила, что с 4 августа остановлены поставки нефти из РФ по нефтепроводу Дружба транзитом через территорию Украины.

Транснефть сообщила, что заплатила за транзит в августе, но деньги были возвращены из-за вступления в силу седьмого пакета санкций Евросоюза.

По южной ветке нефтепровода Дружба, проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществлялись в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между Транснефтью и Укртранснафтой.

Какими последствиями обернется подрыв ЗАЭС

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины рассказали, что произойдет, если российские оккупанты решатся подорвать заминированную ими Запорожскую атомную электростанцию.

Возможные последствия для экологии и человечества таковы:

Площадь потенциальной зоны отчуждения составит — до 30 000 км2 ( как 10 Чернобыльских зон отчуждения),

как 10 Чернобыльских зон отчуждения), Запорожская область фактически будет потеряна для проживания и сельского хозяйства,

Площадь потенциальной загрязненной территории — до 2 000 000 км2 ( площадь трех Украин),

площадь трех Украин), От ветра зависит степень заражения других территорий Украины, России, Беларуси и Европы,

Количество ликвидаторов — от 1 млн человек,

Погибших — десятки тысяч, в зависимости от текущего количества человек на территории Запорожской области,

Количество эвакуированных/отселенных лиц — от 2 млн человек,

Загрязненный на необъятное количество лет Днепр,

Выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв, водоемов. На Украину придется основную часть выбросов.

Инфографика: НВ

Встретятся ли Зеленский и Путин

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать на саммит G20 в Индонезию, если там будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что решение о личном присутствии Зеленского будет решаться конкретно ближе к проведению саммита.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил пропагандистским СМИ, что пока предпосылок для встречи Зеленского и Путина нет.



Новости одной строкой:

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ВСУ получили турецкие бронетранспортеры Kirpi: ожидается поставка еще 150 машин.



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