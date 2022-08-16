174-й день войны — главное. Новые взрывы в Крыму, секретные планы Путина по захвату Украины, ответ Зеленского на петицию о выезде мужчин

16 августа, 18:25
Машины пожарных и скорой помощи в поселке Азовское, где прогремели взрывы на складе боеприпасов (Фото:REUTERS/Stringer)

Машины пожарных и скорой помощи в поселке Азовское, где прогремели взрывы на складе боеприпасов (Фото:REUTERS/Stringer)

Вторник, 16 августа — 174-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главное новости за сегодня.

Новые взрывы в Крыму

В оккупированном Россией Крыму снова раздались взрывы. Утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов. Речь идет о «точном попадании по воинской части орков», сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Минобороны РФ сначала сообщило, что причиной взрывов районе стало «возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей», а позже заявило о «диверсии».

На фоне этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что демилитаризация РФ продлится до полного освобождения Крыма.

В самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Кроме того, российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе в Симферопольском районе.

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За взрывами в Джанкойском районе стоит элитное украинское подразделение, сообщает The New York Times. Украинский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что это подразделение действует в тылу врага. Больше он не сообщил никаких подробностей.

Инфографика: НВ

Очевидно, в ответ РФ нанесла ракетные удары по Житомирской области с территории Беларуси. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Секретные планахы Путина перед вторжением в Украину

Washington Post узнала о том, как российский диктатор Владимир Путин планировал захватить Украину. Издание пообщалось с более чем 30 собеседниками из числа высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО.

План Путина включал:

  • Нападение с севера по обе стороны от Киева. Часть сил должна была двигаться к востоку от столицы через Чернигов, а другая часть — обойти Киев с запада.
  • Взяв Киев в кольцо, российские войска намеревались захватить столицу за 3−4 дня. Чтобы установить дружественное Кремлю марионеточное правительство, российский спецназ должен был найти и сместить президента Владимира Зеленского, а при не обходимости — убить.
  • За несколько недель одна из российских группировок должна была пройти с востока через центральную Украину к Днепру, а войска из Крыма — захватить юго-восточное побережье.
  • После этого последовала бы пауза для перегруппировки и перевооружения. Далее захватчики планировали марш на запад к линии север-юг, протянувшейся от Молдовы до западной Беларуси, оставив на западе «остатки украинского государства» — территорию, которая, по расчетам Путина, была населена неисправимыми неонацистскими русофобами.

Ответ Зеленского на петицию выезде мужчин из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить мужчинам 18−60 лет без боевого опыта выезжать из Украины. В конце июля она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Глава государства заявил, что запрет будет снят после прекращения действия военного положения.

Пыточная в Херсоне

В Херсоне российские оккупанты устроили пыточную в подвале одного из зданий, сообщил заместитель председателя Херсонского райсовета Станислав Трошин.

По его словам, там ам содержатся 60−70 херсонцев, в том числе похищенный мэр Игорь Колыхаев.

Трошин заявил, что украинские активисты и бывшие военные ВСУ, участники АТО/ООС содержатся там очень в плохих условиях.

Украина «прижала» Черноморский флот РФ

По информации Министерства обороны Великобритании, корабли Черноморского флота РФ продолжают занимать крайне оборонительную позицию. Патрулирование, как правило, ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья.

«Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем. Он потерял свой флагман, крейсер Москва, значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиный», — отмечается в сообщении Минобороны Великобритании.

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Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Война в Украине Война России против Украины

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