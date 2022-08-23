181-й день войны — главное. Вторая Крымская платформа, удар по «администрации» Пушилина, словацкие танки для Украины 23 августа, 18:02 Украинские военнослужащие держат государственный флаг Украины (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Вторник, 23 августа — 18й-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Открытие Крымской платформы

Украина открыла второй саммит Крымской платформы — первой крупной международной переговорной площадки по деоккупации полуострова. На этот раз в режиме онлайн из-за войны.

Видео дня

В то же время президент Польши Анжей Дуда прибыл в Киев. Он подчеркнул, что Крым был, есть и будет украинским, необходимо освободить всю территорию Украину, включительно с оккупированным полуостровом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Крыма агрессия РФ началась, Крымом она и завершится, с начала вторжения Россия запустила с полуострова более 750 крылатых ракет, они уничтожили сотни гражданских объектов. По его словам, у Киева уже есть стратегия восстановления Крыма.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что какие-либо переговоры с РФ признанием захваченных территорий Украины за Россией как предметом рассмотрения невозможны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что страна будет продолжать санкционный режим и борьбу с дезинформацией России.

Удар по «администрации» Пушилина

Российская пропаганда сообщила, что днем был нанесен удар по «администрации» главаря «ДНР» Дениса Пушилина в центре временно оккупированного Донецка. Тот якобы не пострадал и находится «в безопасном месте».

Оккупационные «власти» обвинили в обстреле ВСУ и заявили, что он был нанесен из западной 155-мм артиллерии. Также они утверждают, что повреждены несколько этажей «администрации».

Местные Telegram-каналы публиковали видео последствий обстрела.

Словацкие танки для Украины

Словакия передаст Украине 30 танков Т-72 и получит взамен от Германии 15 боевых танков Leopard 2, сообщает Business Insider со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Братислава анонсировала обмен техникой с Берлином еще весной, но процесс едва не сорвался в июне. Тогда Министерство обороны Словакии заявляло, что такого количества танков Leopard мало в обмен на 30 единиц Т-72.

Как пишет издание, сейчас страны договорились о соглашении по поставкам тяжелого вооружения и скоро объявят об этом публично.



Какую военную технику передают или намерены передать Украине - инфографика НВ

Какие провокации готовит РФ на День Независимости Украины

Служба безопасности Украины призвала украинцев с особым вниманием отнестись к общественной и собственной безопасности в праздничные дни 23−24 августа.

В СБУ заявили, что делают все для безопасности граждан и призвали:

соблюдать комендантский час;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

ограничить посещение массовых мероприятий в публичных и общественных местах;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и ​​лицах, находящихся в неположенных местах.

Российские хакеры могут усилить свои кибератаки ко Дню Независимости, говорится в сообщении Госспецсвязи.



Украина даст мощный ответ в случае увеличения количества ракетных ударов РФ 23−24 августа, заявил президент Владимир Зеленский.

Посольство США в Киеве призвало своих граждан незамедлительно покинуть Украины из-за угрозы ударов РФ по гражданской инфраструктуре накануне и в День независимости.



День Государственного флага

Сегодня украинцы отмечают День Государственного флага. Украина встречает праздник без массовых мероприятий из-за угрозы новых ударов РФ по украинским городам. Их отменили в Киеве и многих других областях.

В этот день президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинский флаг вернется навсегда на временно оккупированные территории. Глава государства добавил, что в Мелитополе на площади Победы не может быть флага проигравших эту войну, а в Херсоне на площади Свободы не может быть флага тех, кто не знает, что такое свобода.

Новости одной строкой:

ФСБ запланировала в России серию терактов с массовыми жертвами из-за падения поддержки войны против Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



В Херсоне совершено покушение на коллаборанта, так называемого « заместителя главы» фейкового « департамента внутренней политики» Игоря Телегина, он выжил, сообщает российская пропаганда.

заместителя главы» фейкового департамента внутренней политики» Игоря Телегина, он выжил, сообщает российская пропаганда. В Херсонской области украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и два командных пункта российских оккупантов.



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