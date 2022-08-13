171-й день войны — главное. Взрывы на оккупированном юге, бегство командования РФ за Днепр и подготовка Кремля к затяжной войне 13 августа, 22:30 На Донбассе продолжаются жесткие бои с оккупантами, ВСУ бьют по складам россиян на юге (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Суббота, 13 августа — 171-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



Ситуация на фронте: на Донбассе продолжаются жесткие бои

Как сообщают в Генштабе, в течение суток ВСУ отбили наступления российских оккупантов на Славянском, Бахмутском и Краматорском направлениях. В то же время продолжаются жесткие бои в направлениях Песков, Марьинки, Александрополя, Красногоровки и Авдеевки.



Видео дня

В оккупированных городах юга раздались взрывы: ВСУ бьют по складам оккупантов

Несколько мощных взрывов прогремели вечером в субботу, 13 августа, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Военкор ТСН Андрей Цаплиенко пишет, что ВСУ атаковали электромеханический завод, на котором россияне хранили оружие и боеприпасы. Продолжается детонация.

Также мощные взрывы прогремели в оккупированных Мелитополе и Мариуполе. По сообщениям местных властей, к этому причастны украинские силы сопротивления.

Кроме того, сообщалось о серии взрывов в Херсонской области, в частности в Новотроицком, Нижних Сирогозах, Большой Благовещенке, Чаплинке и Чкалове, однако официально эта информация пока не подтверждена.

Весь руководящий состав РФ переместился за Днепр

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что весь руководящий состав оккупантов в Николаевской области перемещается за Днепр.

«Не очень, но немного жаль тупых орков, оставшихся на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр», — написал Ким в Telegram.

Армия РФ готовит очередную провокацию на Запорожской АЭС — ГУР

Оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из соседнего села Водяное (Запорожская область) и готовят в районе АЭС провокации под украинским флагом.

Как сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, для этого на ЗАЭС недавно завезли два автобуса «массовки», которая должна выполнять роль якобы местных жителей и персонала. Также к стеле Энергодар на въезде в город рашисты подогнали самоходную артиллерийскую установку (САУ) Пион с нанесенной белой краской буквой Z. При этом на САУ поднят сине-желтый украинский флаг.

«Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ», — предупреждают в ГУР Минобороны.

Россия продолжает обстреливать украинские города

В ночь на субботу российские оккупанты обстреляли центр Харькова и еще несколько районов города. В результате ударов РФ повреждена гражданская инфраструктура, в нескольких жилых домах разбиты окна. Ранены две женщины.

Кроме того, ночью войска РФ нанесли новые удары из Градов и Ураганов по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. Повреждены частные жилые дома и многоэтажки.

Также утром 13 августа оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли Шосткинский район Сумской области.

Россия пытается перезапустить ВПК для длительной войны против Украины — ISW



Кремль пытается перезапустить промышленность для поддержки продолжительной войны в Украине, пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что 12 августа министр обороны России Сергей Шойгу предположительно посетил завод Уралвагонзавод — крупнейший производитель танков в России, в том числе танков Т-72. Этому предшествовало сообщение о том, что Уралвагонзавод столкнулся с финансовыми проблемами из-за введенных Западом санкций и невыполнения обязательств по государственному контракту.

Аналитики пишут, что визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Кремль пытается перезапустить или расширить деятельность военно-промышленного комплекса.

ВСУ разгромили пятую часть российских войск, вовлеченных в войну в Украине — Залужный

Российские захватнические войска несут значительные потери, прежде всего в живой силе — пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, сейчас разгромлена.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по итогам телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 13 августа ликвидировано около 43 тысяч 400 российских оккупантов.

Словакия передала ВСУ гаубицы Zuzana и готовится предоставить истребители

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что первые четыре гаубицы Zuzana уже поступили украинским военным.

В то же время, он заявил, что Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29. Они могут приехать уже в следующем месяце.

Обнародованы первые спутниковые фото белорусского аэродрома Зябровка после загадочных взрывов



Компания Maxar обнародовала первые спутниковые снимки белорусского аэродрома Зябровка, на котором базируются российские оккупанты, после сообщений 11 августа о взрывах на этом объекте.

На новых спутниковых снимках Maxar от 12 августа видна обгоревшая часть главной взлетно-посадочной полосы аэродрома, а вблизи — почерневшая растительность.



ОSINT-аналитик Оливер Александер идентифицировал сгоревший объект как «танк Т-72 или подобный». Белорусский Гаюн предполагает, что это частично подтверждает версию белорусского министерства обороны о «неисправности с двигателем, которая могла стать причиной дальнейших взрывов и уничтожения техники».

В Латвии и Дании призывают прекратить выдачу виз россиянам на уровне ЕС

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что решение о прекращении выдачи виз гражданам России необходимо принять на уровне ЕС, усилив тем самым санкции за развязанную Москвой войну против Украины.



В то же время министр иммиграции Дании Каре Дибвад заявил, что правительство его страны выступает за ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России. Однако предпочитает сделать это вместе со всеми странами ЕС.

Новости одной строкой:



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.