117-й день войны — главное. ВСУ ударили по «вышкам Бойко», ратифицирована Стамбульская конвенция, суд запретил ОПЗЖ, Россия угрожает Литве
Украинский военнослужащий рядом с уничтоженной российской бронетехникой (Фото:3-я ОМБр Холодный Яр via Facebook)
Понедельник, 20 июня — 117-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.
ВСУ ударили по «вышкам Бойко»
Утром ВСУ нанесли удары по буровым платформам в Черном море, захваченным Россией после оккупации Крыма в 2014 году. Они также известны как «вышки Бойко» из-за того, что их закупкой в 2011—2012 годах по завышенным ценам занимался тогдашний глава Минэнерго Украины Юрий Бойко.
Точное количество пострадавших и масштабы разрушений неизвестны. Марионетка Кремля, так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил о пятерых раненых, а всего на вышках находилось 109 человек.
Ратифицирована Стамбульская конвенция
Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции.
«За» проголосовали 259 нардепов, «против» — восемь, воздержались — 28.
Этот международный договор Совета Европы предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков и абортов, стерилизации, а также защиту пострадавших, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия и другие меры по его предотвращению или наказанию. По состоянию на май 2021 года конвенцию ратифицировали 33 страны, еще 12 подписали.
Украина отбросила российских военных с первой линии обороны в Херсонской области и переходит к контрнаступлению в Запорожской
Как сообщил советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, отброшенный с первой линии обороны противник сейчас укрепляется на второй и третьей линии обороны.
По его словам, контрнаступательные действия проходили возле Софиевки и у села Давыдов Брод.
В то же время командир подразделения Азов Родион Кудряшов сообщил, что Вооруженные силы Украины переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области.
«Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные деревни, находящиеся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении», — отметил Кудряшов.
В ближайшие недели ВСУ будут проявлять инициативу, выявлять огневые точки и подавлять их, добавил он.
Суд запретил партию ОПЗЖ
Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию Оппозиционная платформа — за жизнь.
Имущество ОПЗЖ передано в пользу государства.
Это уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.
Россия угрожает Литве
Литва запретила транзит санкционных товаров из РФ через свою территорию в Калининградскую область.
В ответ в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене, которой РФ фактически озвучила угрожающий ультиматум.
«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — заявили в МИД РФ.
Там также обвинили литовскую сторону в «провокационных мерах», которые Москва считает «открыто враждебными», и потребовали «незамедлительной отмены» нового запрета.
Зеленский тайно приезжал в Лисичанск, в котором скоро начнутся боевые действия
Народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая опубликовала у себя в Facebook фото президента Украины Владимира Зеленского с военными, по ее словам, сделанное в городе Лисичанск Луганской области.
Точную дату визита главы государства она не назвала.
Глава военной администрации Лисичанска Валерий Шибико предупредил, что город готовится к боевым действиям, въезд будет ограничен.
РФ нанесла массивный ракетный удар по югу Украины, в том числе по Одессе
Россия в течение трех часов выпустила 14 ракет по Одессе, Очакову, устью Дуная и Белгород-Днестровскому району.
В области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе выгорел логистический продовольственный склад. Спасатели оперативно потушили пожар на площади более 300 кв. м.
Черновецкому грозит до 5 лет тюрьмы
Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины. Ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.
По данным следствия на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину Черновецкий у себя в Facebook написал о необходимости признать границы террористических организаций — незаконных образований «ДНР» и «ЛНР».
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