117-й день войны — главное. ВСУ ударили по «вышкам Бойко», ратифицирована Стамбульская конвенция, суд запретил ОПЗЖ, Россия угрожает Литве 20 июня, 20:45 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий рядом с уничтоженной российской бронетехникой (Фото:3-я ОМБр Холодный Яр via Facebook)

Понедельник, 20 июня — 117-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

ВСУ ударили по «вышкам Бойко»

Утром ВСУ нанесли удары по буровым платформам в Черном море, захваченным Россией после оккупации Крыма в 2014 году. Они также известны как «вышки Бойко» из-за того, что их закупкой в 2011—2012 годах по завышенным ценам занимался тогдашний глава Минэнерго Украины Юрий Бойко.

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Точное количество пострадавших и масштабы разрушений неизвестны. Марионетка Кремля, так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил о пятерых раненых, а всего на вышках находилось 109 человек.

Ратифицирована Стамбульская конвенция

Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции.

«За» проголосовали 259 нардепов, «против» — восемь, воздержались — 28.



Этот международный договор Совета Европы предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков и абортов, стерилизации, а также защиту пострадавших, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия и другие меры по его предотвращению или наказанию. По состоянию на май 2021 года конвенцию ратифицировали 33 страны, еще 12 подписали.

Украина отбросила российских военных с первой линии обороны в Херсонской области и переходит к контрнаступлению в Запорожской



Как сообщил советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, отброшенный с первой линии обороны противник сейчас укрепляется на второй и третьей линии обороны.

По его словам, контрнаступательные действия проходили возле Софиевки и у села Давыдов Брод.

В то же время командир подразделения Азов Родион Кудряшов сообщил, что Вооруженные силы Украины переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области.

«Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные деревни, находящиеся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении», — отметил Кудряшов.

В ближайшие недели ВСУ будут проявлять инициативу, выявлять огневые точки и подавлять их, добавил он.

Суд запретил партию ОПЗЖ



Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию Оппозиционная платформа — за жизнь.

Имущество ОПЗЖ передано в пользу государства.

Это уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

Россия угрожает Литве

Литва запретила транзит санкционных товаров из РФ через свою территорию в Калининградскую область.

В ответ в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене, которой РФ фактически озвучила угрожающий ультиматум.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — заявили в МИД РФ.

Там также обвинили литовскую сторону в «провокационных мерах», которые Москва считает «открыто враждебными», и потребовали «незамедлительной отмены» нового запрета.

Зеленский тайно приезжал в Лисичанск, в котором скоро начнутся боевые действия

Народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая опубликовала у себя в Facebook фото президента Украины Владимира Зеленского с военными, по ее словам, сделанное в городе Лисичанск Луганской области.

Точную дату визита главы государства она не назвала.

Глава военной администрации Лисичанска Валерий Шибико предупредил, что город готовится к боевым действиям, въезд будет ограничен.

РФ нанесла массивный ракетный удар по югу Украины, в том числе по Одессе

Россия в течение трех часов выпустила 14 ракет по Одессе, Очакову, устью Дуная и Белгород-Днестровскому району.

В области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе выгорел логистический продовольственный склад. Спасатели оперативно потушили пожар на площади более 300 кв. м.

Черновецкому грозит до 5 лет тюрьмы

Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины. Ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

По данным следствия на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину Черновецкий у себя в Facebook написал о необходимости признать границы террористических организаций — незаконных образований «ДНР» и «ЛНР».

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