185-й день войны — главное. Морякам разрешили выезд за границу, у России проблемы с ракетами, США увеличат производство HIMARS 27 августа, 22:30 ВСУ на 185-й день полномасштабной войны отбили вражеские атаки на шести направлениях (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Суббота, 27 августа — 185-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



Ситуация на фронте: ВСУ отбили вражеские атаки на шести направлениях

На Славянском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел.

направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел. На Краматорском направлении оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли.

направлении оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли. На Бахмутском направлении украинские защитники после ударов вражеской авиации отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево.

направлении украинские защитники после ударов вражеской авиации отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево. На Авдеевском направлении враг наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел.

направлении враг наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел. На Харьковском направлении оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементиевки, получили отпор и отошли.

направлении оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементиевки, получили отпор и отошли. На Новопавловском направлении враг вел наступательное сражение в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел.

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РФ усилила наступление на Донбассе, чтобы оттащить туда украинские силы — разведка Британии

Россия усилила интенсивность боевых действий на Донбассе за последние пять дней. Как считают в британской разведке, причиной этого является попытка оккупантов оттянуть туда дополнительные силы ВСУ, не допустив контрнаступления Украины.

По данным британской разведки, интенсивные бои идут вблизи Северска и Бахмута. Также армия РФ продвинулась в центр села Пески возле Донецкого аэропорта. Однако территориальные достижения РФ за время наступления незначительны.

На Херсонском направлении оккупанты создают иллюзию накопления сил — ОК Юг

Российские военные под Херсоном маневрами техники пробуют сделать иллюзию скопления сил.

«Это информационная война. Перемещение техники создает иллюзию того, что она скапливается, что ее становится больше. Заехали в одну деревню, в другую, будто техники стало больше. Но нет, перемещается уже завезенная техника, она отслеживается и мы ее найдем, можете быть спокойными», — сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Россия перекидывает в Украину недавно сформированный армейский корпус — CIT

Россия перекидывает на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус, сообщают аналитики Conflict Intelligence Team (CIT).

Такой вывод исследователи сделали, изучив фото и видео перевозки российской военной техники по железной дороге из Мулино Нижегородской области на станцию Неклиновка Ростовской области.

В частности, в CIT отмечают, что видео заметен комплекс Бук в полном составе, а на фото — танки Т-80БВ и Т-90М.

«Перевозка комплексов Бук свидетельствует о перекидывании крупного объединения, например, армии. В этом случае можно предположить, что речь идет о перекидывании всего 3-го корпуса или, по крайней мере, той его части, которая считается боеготовой», — пишет CIT.

Аналитики добавляют, что пока нельзя с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует привлечь силы корпуса, но конечный пункт эшелонов расположен на юге Ростовской области и находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.

РФ перекидывает оккупантов в Крым для усиления позиций на юге Украины

Россия перекидывает оккупантов в Крым для участия в войне против Украины, колонны машин с «добровольцами» заметили на Крымском мосту.

Соответствующее видео со ссылкой на очевидцев обнародовали Крым.Реалии.

В колонне было десять грузовиков, семеро из них перевозили личный состав, а еще три — автомобильное топливо.

Россияне продолжают обстреливать украинские города

В ночь на субботу оккупанты обстреляли Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Сумскую область, а также Харьков, применяя ракеты С-300.

Вечером оккупанты снова обстреляли Харьков — на этот раз из Ураганов. Попали в предприятие в Шевченковском районе.

Вечером россияне также снова обстреливали Днепропетровщину. Оккупанты выпустили по Никополю две ракеты земля -воздух, а также обстреляли из ствольной артиллерии Марганецкую, Зеленодольскую и Апостоловскую общины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Морякам разрешили выезд из Украины за границу: правительство назвало условия

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В Украине выезд за границу разрешили еще одной категории военнообязанных мужчин: моряки будут иметь такую возможность исключительно по согласованию территориального центра комплектования (военкомата).

Пересекать границу позволят мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и продолжающими там работать, а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

«Высокоточное оружие — на грани». Армия РФ испытывает сложности с ракетами: Искандеры и Калибры иссякают — ГУР

У оккупантов сложности с ракетами — у них осталось не более 45% от того количества, которое было до начала полномасштабной войны, свидетельствуют подсчеты украинской разведки.

Об этом представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, особенно сложная ситуация у россиян с Искандерами: их осталось около 20% или даже меньше того, что они имели в начале вторжения. Из-за нехватки эффективных Калибров оккупанты используют X-22 и С-300 в наземном варианте, однако и эти запасы иссякают.

Кинжалов, по данным разведки, в РФ осталось 30−40 единиц — их не успели пустить в массовое производство. Оккупанты их используют «для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров, в том числе для США и Китая, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение», отметил представитель ГУР.

Также в разведке рассказали, что решающим периодом в войне России против Украины станет осень из-за изменения погодных условий, однако боевые действия, вероятно, продолжатся и зимой.

«Решающий период — это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях — это сентябрь-октябрь. Дальше последует непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся. Они могут быть не так активны, однако мы имеем опыт применения вооруженных сил РФ против наших Сумской и Черниговской областей прошлой зимой», — сказал Скибицкий.

По его словам, зимний период также будет сложным, а весной Россия, вероятно, будет готовиться возобновить более мощные боевые действия.

«Поэтому при любом раскладе зимний период тоже будет сложным, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные Силы Украины. Второе — это фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться Россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию. А на этом фоне они будут готовиться к весне, возобновлению мощных боевых действий», — сказал Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что Украина делает все, чтобы сорвать планы врага.



Спутник показал последствия новых ударов по Антоновскому мосту в Херсоне

Спутник компании Planet Labs зафиксировал последствия нового удара ВСУ по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне в пятницу, 26 августа.

Спутниковый снимок опубликовал OSINT-исследователь Тим Эрхарт в своем Twitter.

По его словам, снимок был сделан около 15.00 26 августа. На нем видно, что удары пришлись на южную секцию моста. Она не разрушена, но дорожное покрытие значительно повреждено. Также на Антоновском мосту не видно транспорта.

РФ вряд ли сможет провести псевдореферендумы на оккупированных территориях 11 сентября — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российским оккупантам вряд ли удастся провести псевдореферендумы о «присоединение» временно захваченных территорий Украины к РФ в начале сентября «из-за трений в оккупационных администрациях и продолжающихся партизанских нападений».

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