130-й день войны — главное. ВСУ вышли из Лисичанска, россияне убили шесть человек в Славянске, в Турции задержали краденое украинское зерно 3 июля, 21:55 Последствия российских обстрелов в Лисичанске, 17 июня 2022 года (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Воскресенье, 3 июля — 130-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. НВ собрал главные новости за сутки.

Защитники Украины вышли из Лисичанска после тяжелых боев



В Генеральном штабе ВСУ заявили, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там подчеркнули, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в оружии, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.



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«Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе. Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма — нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и обязательно победим!» — подчеркнули в Генштабе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что власти и ВСУ делают все возможное, чтобы ускорить поставки оружия, которое даст защитникам Украины возможность огневого преимущества и позволит сильнее давить на войска оккупантов на Лисичанском направлении.

«Есть риски, что Луганская область будет вся оккупирована, они понятны. Но вы также должны понимать, что ситуация ежедневно может меняться», — добавил президент.

При обстреле оккупантами Славянска погибли шесть человек, 15 — ранены



Российские войска осуществили самый масштабный обстрел Славянска в Донецкой области за последнее время. Предварительно, в результате российского обстрела погибли шесть человек, среди них ребенок, 15 — были ранены. Пострадали микрорайоны Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат.



Также россияне обстреляли Краматорск из РСЗО Смерч. Предварительно, никто не пострадал, но есть серьезные разрушения. Оккупанты разрушили гостинично-жилищный комплекс и часть дороги в жилом районе. Вечером оккупанты снова нанесли удары по Краматорску.

СБУ и Нацполиция открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) после обстрелов оккупантами гражданских объектов в Славянске и Краматорске.



В Турции задержали сухогруз с украинским зерном, вышедший из порта захваченного Бердянска под флагом РФ



Судно Жибек Жолы под российским флагом, которое незаконно вывезло украинское зерно из порта Бердянска, сейчас задержано таможенными органами Турции и стоит на входе в порт.



По словам украинского посла в Турции Василия Боднара, сейчас Украина наладила полное сотрудничество с турецкой стороной для решения этого вопроса, который планируют обсудить в понедельник, 4 июля.

«Запрос Генеральной прокуратуры передан, и мы надеемся, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех, кто причастен к этой сделке», — сказал он.

Посол отметил, что это первое судно, которое пыталось использовать временно захваченный россиянами порт Бердянска.

Украину посетил премьер-министр Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи совершил первый визит в Украину и вместе с делегацией посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Киевской области — Бучу, Гостомель и Ирпень.

Также он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Во время брифинга Албенизи объявил, что Австралия передаст Украине дополнительные 100 млн долларов военно-технической помощи и отправит в нашу страну 14 БТР и 20 бронемашин Bushmaster.

В Харькове и области в результате российских обстрелов погибли три человека — ОВА



При обстреле россиянами сел Дергачевской и Ольховской территориальных громад погибли три человека, одна женщина была ранена. В результате утренних обстрелов Новобаварского и Киевского районов Харькова погиб один человек, по меньшей мере четверо пострадали. Повреждены несколько частных и многоквартирных домов, разрушено здание одной из коммунальных служб города.

В результате российской провокации в Белгороде в ночь на 3 июля погибли три гражданина Украины, в том числе маленький ребенок, сообщил Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко.

Взрывы в российском Белгороде. На месте обнаружен фрагмент ракеты ВС РФ https://www.youtube.com/embed/9M9B6uf0kvg

В Израиле отменили ограничения на въезд в страну граждан Украины



Высший суд Израиля отменил решение правительства, которое до этого лишило украинских граждан права на безвизовый въезд. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение.

Российские бомбардировщики нанесли удары по острову Змеиный — ОК Юг

Россияне под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара бомбардировщиками Су-24 по освобожденному от оккупантов острову Змеиный. Вскоре после этого истребитель Су-30 снова выпустил ракету Х-31 по Белгород-Днестровскому району Одесской области, которая попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. В результате атаки никто не пострадал.



Украина на следующей неделе представит масштабный план восстановления на сотни миллиардов долларов — Bloomberg

На конференции в швейцарском городе Лугано, которая состоится 4—5 июля, Украина планирует обнародовать план восстановления страны, который может привлечь сотни миллиардов долларов, пишет агентство Bloomberg.

По информации источников агентства, документ содержит около 2000 страниц. В нем определен широкий перечень проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергетических ресурсов.

Змеиный – вторая по тупости операция ВС РФ – Яковина https://www.youtube.com/embed/OISey6X6fzQ

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