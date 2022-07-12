139-й день войны — главное. В Новой Каховке ликвидированы российские топ-офицеры, РФ обстреляла Николаев, Ярославский вернулся в Украину 12 июля, 19:51 Пожарный тушит охваченное пламенем здание в Николаеве после обстрела со стороны РФ (Фото:ГСЧС в Николаевской области via Facebook)

Вторник, 12 июля — 139-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Ликваидация российского генерала и еще пяти офицеров в Новой Каховке

В результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.

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После попадания ракет HIMARS по вражескому штабу погибли:

начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ ( в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин.



в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин. полковник Кенс,

командир 20 мотострелковой дивизии ( в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец,

в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец, начальник оперативного отделения штаба 20-й мотострелкойвой дивизии подполковник Коваль,

начальник артиллерии 20-й мсд подполковник Гордеев.

РФ обстреляла Николаев и Харьков



Утром войска РФ обстреляли Николаев из РСЗО Торнадо-С, применялись также кассетные боеприпасы. 12 человек ранены.

Разрушены лицей, больница и повреждены частные дома. 12 человек травмированы. В зданиях выбиты окна, в некоторых помещениях упал потолок.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким назвал это местью россиян за уничтожение их складов и командных пунктов.

В результате утреннего обстрела российскими оккупантами Индустриального района Харькова пять человек получили ранения. Вспыхнуло шесть пожаров по разным адресам, их уже потушили.

Количество жертв удара РФ по Часовому Яру продолжает расти

В результате удара российских оккупантов по городу Часов Яр Донецкой области погибли уже 43 человека.

Из-под завалов спасли девять человек. Проведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов здания.

Работы на месте происшествия продолжаются.

Вечером 9 июля россияне выпустили четыре ракеты по Часовому Яру. В результате были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

В Херсонской области из плена освободили пятерых украинцев

В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области из плена освобождены пять украинских граждан.

Среди тех, кого удалось освободить:

военнослужащий ВСУ,



бывший сотрудник полиции,

трое гражданских лиц.

Портнов покинул Украину, Ярославский возвращается

Скандальный пророссийский деятель, бывший чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов выехал из Украины 3 июня через пропускной пункт в Закарпатской области, сообщают журналисты проекта Схемы. По информации источников журналистов, он выехал в соседнюю Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения Чоп (Тиса).



В Госпогранслужбе на просьбу журналистов объяснить, по каким основаниям 48-летний Андрей Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста, отказались ответить, поскольку «содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины «О защите персональных данных».

А вот бизнесмен Александр Ярославский вернулся в Украину. Будучи подозреваемым в причастности к резонансному ДТП, он сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и придет на допрос в прокуратуру.

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