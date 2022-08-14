172-й день войны — главное. Украина меняет стратегию, ВСУ ударили по базе «вагнеровцев» в Попасной, россияне продвинулись к Бахмуту
ВСУ с новым вооружением меняют свою военную стратегию (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Воскресенье, 14 августа — 172-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.
Украина меняет свою военную стратегию и готовится переломить ход войны
The New York Times пишет, что на протяжении последних недель ВСУ изменили стратегию благодаря западным вооружениям и добились успеха в замедлении продвижения России.
Журналисты отмечают, что Украина смогла поразить российские силы глубоко во вражеском тылу, нарушая тем самым критические цепи поставок и поражая цели, которые являются ключевыми для боевого потенциала Москвы.
В свою очередь новое оружие ВСУ заставило Россию перестраивать свою тактику на поле боя, создав некоторое пространство для принятия украинцами стратегических решений, говорится в статье.
NYT указывает на взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму и подрывы мостов в Херсонской области.
«Эта стратегия, похоже, дает определенные результаты. Хотя украинские военные не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России по крайней мере в настоящее время и остановить тяжелые потери, которые Украина несла в последние месяцы», — пишет издание.
Авторы отмечают, что Украина надеется переломить ход войны в Херсонской области.
ВСУ ударили по базе ЧВК Вагнера в Попасной - журналист
Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский.
«Расположение наемников из ЧВК Вагнера в Попасной уничтожено точным ударом Хаймарса. Место дислокации вагнеровцев спалил российский военкор-дегенерат, выложивший фотографии в свой телеграмм-канал», — говорится в сообщении.
Он отмечает, что теперь из-под завалов выносят убитых и раненых преступников, которых набирали в ЧВК по российским тюрьмам.
ВСУ отбили штурмы россиян на трех направлениях, в районе Бахмута оккупанты имеют частичный успех
Об этом говорится в сводке Генштаба.
- На Краматорском направлении враг рискнул пойти на штурм недалеко от Спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением.
- На Славянском направлении украинские воины отразили штурм в направлении Долины.
- На Авдеевском направлении противник вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел.
- На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцева, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех.
Россияне ставят новую цель на Донбассе
Новой целью страны-агрессора России на Донбассе стал захват трассы М04 Днепр – Донецк, сообщила британская разведка.
«Особенно ожесточенные бои развернулись за поселком Пески, недалеко от Донецкого аэропорта», — говорится в сообщении.
В разведке заявили, что на прошлой неделе приоритетом страны-агрессора, вероятно, была переориентация подразделений на юг.
Евросоюз и 42 страны мира призвали РФ вывести войска и технику из Запорожской АЭС
«Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены МАГАТЭ», — говорится в тесте заявления, опубликованного на сайте делегации ЕС при международных организациях в Вене.
Отмечается, что войска РФ на станции не дают возможности оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности, а также препятствует работе МАГАТЭ.
"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины", - подчеркнули представители 42 стран.
Новости одной строкой:
- ВСУ за выходные уничтожили два российских вертолета Ка-52;
- Украинские военные добивают Антоновский мост, чтобы закрепить статус непроездного;
- В районе Мелитополя партизаны взорвали железнодорожный мост - Арестович;
- Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней;
- Командира полка Азов Дениса Прокопенко, вероятно, вывезли в Россию – жена;
- Оккупанты обстреляли Энергодар, расположенный вблизи Запорожской АЭС. В результате обстрела погиб работник атомной станции, еще два человека ранены.
- Российские летчики пытаются скрыть свое участие в убийствах мирного населения Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.