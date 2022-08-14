172-й день войны — главное. Украина меняет стратегию, ВСУ ударили по базе «вагнеровцев» в Попасной, россияне продвинулись к Бахмуту 14 августа, 22:27 ВСУ с новым вооружением меняют свою военную стратегию (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Воскресенье, 14 августа — 172-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Украина меняет свою военную стратегию и готовится переломить ход войны

The New York Times пишет, что на протяжении последних недель ВСУ изменили стратегию благодаря западным вооружениям и добились успеха в замедлении продвижения России.

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Журналисты отмечают, что Украина смогла поразить российские силы глубоко во вражеском тылу, нарушая тем самым критические цепи поставок и поражая цели, которые являются ключевыми для боевого потенциала Москвы.

В свою очередь новое оружие ВСУ заставило Россию перестраивать свою тактику на поле боя, создав некоторое пространство для принятия украинцами стратегических решений, говорится в статье.

NYT указывает на взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму и подрывы мостов в Херсонской области.



«Эта стратегия, похоже, дает определенные результаты. Хотя украинские военные не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России по крайней мере в настоящее время и остановить тяжелые потери, которые Украина несла в последние месяцы», — пишет издание.

Авторы отмечают, что Украина надеется переломить ход войны в Херсонской области.



ВСУ ударили по базе ЧВК Вагнера в Попасной - журналист

Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский.

«Расположение наемников из ЧВК Вагнера в Попасной уничтожено точным ударом Хаймарса. Место дислокации вагнеровцев спалил российский военкор-дегенерат, выложивший фотографии в свой телеграмм-канал», — говорится в сообщении.



Он отмечает, что теперь из-под завалов выносят убитых и раненых преступников, которых набирали в ЧВК по российским тюрьмам.





ВСУ отбили штурмы россиян на трех направлениях, в районе Бахмута оккупанты имеют частичный успех

Об этом говорится в сводке Генштаба.

На Краматорском направлении враг рискнул пойти на штурм недалеко от Спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением.

На Славянском направлении украинские воины отразили штурм в направлении Долины.

На Авдеевском направлении противник вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцева, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех.

Россияне ставят новую цель на Донбассе

Новой целью страны-агрессора России на Донбассе стал захват трассы М04 Днепр – Донецк, сообщила британская разведка.

«Особенно ожесточенные бои развернулись за поселком Пески, недалеко от Донецкого аэропорта», — говорится в сообщении.

В разведке заявили, что на прошлой неделе приоритетом страны-агрессора, вероятно, была переориентация подразделений на юг.



Евросоюз и 42 страны мира призвали РФ вывести войска и технику из Запорожской АЭС

«Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены МАГАТЭ», — говорится в тесте заявления, опубликованного на сайте делегации ЕС при международных организациях в Вене.

Отмечается, что войска РФ на станции не дают возможности оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности, а также препятствует работе МАГАТЭ.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины", - подчеркнули представители 42 стран.



Новости одной строкой:

ВСУ за выходные уничтожили два российских вертолета Ка-52;

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Командира полка Азов Дениса Прокопенко, вероятно, вывезли в Россию – жена;

Оккупанты обстреляли Энергодар, расположенный вблизи Запорожской АЭС. В результате обстрела погиб работник атомной станции, еще два человека ранены.

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