65-й день войны — главное. На востоке отбили девять атак врага, Конгресс США одобрил ленд-лиз, Украина ждет реакции мира на обстрел Киева 29 апреля, 08:49 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на позиции в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Пятница, 29 апреля — 65-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

Накануне вечером Россия нанесла ракетный удар по центральной части Киева, когда в столице находился с визитом Генсек ООН Антониу Гутерреш. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, пострадали 10 человек. Гутерреш признал, что «шокирован» такой атакой во время его приезда в Киев, а во Владимир Зеленский заявил, что «это многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам». «Это нуждается в соответствующей международной мощной реакции», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

Видео дня

Тем временем международный фронт поддержки Украины празднует важное событие: Палата представителей Конгресса США окончательно поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины, который должен значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта и другой помощи из США. Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден. Голосование состоялось в день, когда Байден выступил с заявлением о том, что направил в Конгресс США запрос на дополнительные $33 млрд для поддержки Украины. Запрос еще предстоит рассмотреть американским парламентариям.



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НВ следит за главными событиями нового дня войны





09:11 Сегодня запланирована эвакуация мирных жителей с Азовстали — Reuters

«Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей из завода», — цитирует агентство Reuters сообщение источника в Офисе президента Украины.

08:48 В результате вторжения России в Украине погибли 219 детей

Такие данные утром 29 апреля сообщил Офис генпрокурора. В общей сложности более 617 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. 219 детей из них погибли, более 398 получили ранения разной степени тяжести.



08:04 Некоторые российские части покидают Мариуполь — Пентагон

По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь и едут на северо-запад. Чиновник американского оборонного ведомства на брифинге сообщил, что бои за город продолжаются.

По его словам, по Мариуполю российские оккупационные войска продолжают наносить как ракетные, так и авиационные удары.

07:50 Оккупанты усилили разведку украинских позиций возле Изюма — Генштаб

Российские войска не проводили наступательных действий на Изюмском направлении за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на разведке, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

07:10 На Донбассе оккупанты ведут огонь вдоль всей линии столкновения, пытаясь помешать перегруппировке украинских войск

На Донецком и Таврическом направлениях российские войска ведут обстрел позиций ВСУ из артиллерии, минометов и реактивных системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.

Таким образом, агрессоры пытаются воспрепятствовать перегруппировке украинских войск, сообщает Генштаб ВСУ. Кроме того, оккупанты продолжают блокировку украинских подразделений в районе завода Азовсталь в Мариуполе.

06:54 Все партнеры теперь понимают, какое вооружение нужно ВСУ — Маркарова



Встреча в немецком Рамштайне глав оборонных ведомств и военного руководства нескольких стран позволила создать более мощный механизм взаимодействия в вопросах обороны. Партнеры теперь понимают, какое оружие нужно Украине, заявила посол Украины в США.

06:50 Шестой пакет ЕС. Германия готова поддержать европейские санкции против Сбербанка — Bloomberg



Германия готова рассмотреть возможность включения российского сбербанка в шестой пакет санкций Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

05:38 Байден о нефтяном шантаже: Мы не позволим России запугиваниями избежать санкций



«Вчера Россия пригрозила двум нашим союзникам прекращением поставки энергоносителей. Скажу ясно: мы не позволим России запугиваниями или шантажом избежать санкций. И мы не позволим ей использовать свою нефть во избежание последствий за агрессию. Мы работаем с другими странами, такими как Южная Корея, Япония и Катар, которые поддерживают наши усилия, чтобы помочь европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом, удовлетворить свои потребности в энергоносителях другими способами», — сказал Байден.

04:59 Британия отправит в континентальную Европу около 8000 военных

Британские военные примут участие в одних из величайших учений со времен холодной войны.



03:57 «Настроены очень оптимистично». В Конгрессе США готовы поддержать запрос Байдена на $33 млрд для Украины

Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс США готов поддержать запрос Белого дома на $33 млрд помощи Украине.

03:04 Учли ошибки начала войны. Российская армия продвигается на востоке Украины, но медленно и неравномерно



По оценке официальных лиц США и НАТО, российская армия учла ошибки начала войны при подготовке наступления на Донбассе. Россия продвигается на востоке Украины, хотя и медленно и неравномерно.

02:53 Харьковскую области РФ «накрывает» из артиллерии: за сутки убили пять гражданских

«Враг продолжил бить из артиллерии по Харькову. Сегодня обстреляли Киевский и Немышлянский районы. Двое мирных жителей погибли, четыре харьковчана ранены. Также продолжились обстрелы населенных пунктов Харьковского района. В Хролах — 1 раненый, в Котлярах — 1 раненый, 1 человек погиб. В Покотиловке — 5 раненых и 2 погибших», — сказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

02:28 Наши порты в блокаде. Украина хочет экспортировать зерно через Литву

Литовский порт в Клайпеде готов к погрузке части украинского зерна для экспорта. Беспокойство вызывает доставка зерна в страну — в Польше ширина железнодорожного пути отличается от украинской и литовской.

02:27 Украина накажет всех российских подонков, некоторые не дойдут до суда — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет и накажет всех россиян, совершавших геноцид в Украине. Уже 10 оккупантов получили статус подозреваемых.

01:50 Министерства иностранных дел Израиля, Германии, Канады, США, Франции и Британии призвали своих граждан покинуть территорию Приднестровья и пока воздержаться от поездок туда.



01:30 Военные ООС отбили девять атак оккупантов: сбили самолет и уничтожили шесть танков

В частности, украинские защитники уничтожили шесть танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.

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