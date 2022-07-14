141-й день войны — главное. Более 20 погибших в результате ракетного удара по Виннице, добровольный военный учет женщин, ответ Залужного FT

14 июля, 19:12
В результате ракетного удара по Виннице погибли трое детей (Фото:ГСЧС Украины)

В результате ракетного удара по Виннице погибли трое детей (Фото:ГСЧС Украины)

Четверг, 14 июля — 141-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Ракетные удары РФ по Виннице

Более двадцати людей, в том числе трое детей, погибли в результате ракетных ударов РФ по Виннице. Ракеты Калибр, две из которых удалось сбить, были выпущены с подводного корабля в Черном море.

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Три взрыва прогремели в городе около 10:45. Ракеты попали в гражданские объекты, среди которых площадь и парковка возле дома быта Юбилейный, а также медицинский центр.

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Теперь и Винница. Почему РФ нужно признать страной — спонсором терроризма?

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Виннице терактом, а Россию — страной-убийцей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил, что новое военное преступление в Виннице РФ совершила в тот день, когда в Гааге проходит конференция о привлечении РФ к ответственности за зверства в Украине.

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Военный учет женщин будет добровольным

Генеральный штаб ВСУ рекомендует разрешить женщинам становиться на военный учет по желанию.

В государстве на сегодня нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете, сказано в сообщении Генштаба.

В настоящее время в ВСУ остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

Удар по Николаеву

Утром РФ нанесла удар девятью ракетами по Николаеву из ЗРК С-300. Ранение получил один человек.

Повреждены два учебных заведения, объект транспортной инфраструктуры и отель. В одной школе полностью разрушена часть здания, в другой — выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад.

СБУ заявила, что разоблачила масштабную коррупционную схему в Госпрожпотребслужбе

По данным СБУ, руководство Госпродпотребслужбе пыталось создать подконтрольное предприятие, которое в течение 2022 года должно было незаконно «освоить» более 650 млн грн из госбюджета.

Подозрение объявили почти все топ-руководители.

Залужный ответил на скандальную публикацию FT

Украина контролирует каждую единицу вооружения, которую использует на поле боя с войсками РФ, заявил глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный.

Так он прокомментировал скандальную публикацию Financial Times о риске контрабанды оружия из Украины.

«Украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов», — сказал Залужный.

Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Война России против Украины

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