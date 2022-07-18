145-й день войны — главное. Назначен врио главы СБУ, РФ ударила по Никополю и Торецку, ЕС утвердил новый пакет военной помощи 18 июля, 18:49 Украинский военный идет рядом с пылающим полем на границе Запорожской и Донецкой областей (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Понедельник, 18 июля — 145-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Обстрел Никополя, Торецка и Одесской области

Ночью войска РФ выпустили по городу Никополь Днепропетровской области более 60 снарядов из РСЗО. Ранена женщина, повреждены дома в жилых кварталах и объекты городской инфраструктуры.

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Утром Россия нанесла удары по Торецку Донецкой области, погибли шесть человек. Разрушено двухэтажное здание.

Днем российские оккупанты выпустили четыре ракеты по Одесской области. Удар был нанесен из трех самолетов Су-35 из акватории Черного моря. Одну ракету сбили над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Назначен врио главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполнять обязанности главы СБУ первого заместителя главы ведомства Василия Малюка.

Днем ранее глава государства отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову, что стало самой громкой политической новостью последних недель.

Ни Баканов, ни Венедиктова еще не уволены окончательно и фактически отстранены на время проверки, пояснили в Офисе президента. Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой.



Рада уволила министра соцполитики



Верховная Рада поддержала отставку Марины Лазебной с поста министра социальной политики. За проголосовали 277 народных депутатов.

Лазебная подала заявление об отставке на прошлой неделе.

На посту главы Минсоцполитики ее может сменить Оксана Жолнович, которая сейчас руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента. Голосование за ее назначение пройдет «скоро, но не сегодня», сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

ЕС утвердил новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро

Совет ЕС одобрил выделение еще 500 млн евро на военную помощь Украине из Европейского фонда мира.

«Европа продолжает выступать за мир и защиту наших ценностей. Приветствую политическое соглашение Совета ЕС по пятому траншу Украине в рамках Европейского фонда мира», — сообщил президент Евросовета Шарль Мишель.

Поддержка ЕС в виде военной техники для Вооруженных сил Украины сейчас составляет уже 2,5 млрд евро.

Под Харьковом разбита российская ДРГ

Разведывательная группа Главного управления разведки Кедр провела спецоперацию в селе Дементьевка Харьковской области, в результате которой была выявлена и обезврежена вражеская ДРГ. Ликвидированы 36 оккупантов, многие получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, за минувшие сутки украинская авиация уничтожила 30 оккупантов, командно-наблюдательный пункт роты, взводный опорный пункт и 20 единиц вражеской техники.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 450 своих военных, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.



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