179-й день войны — главное. В РФ подорвали дочь Дугина, начальника СБУ Кировоградщины нашли мертвым, в Украине — новые сигналы опасности 21 августа, 22:12 Следователи на месте взрыва автомобиля, в котором была дочь идеолога «русского мира» Дарья Дугина (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)

Воскресенье, 21 августа — 179-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.



В России подорвали дочь идеолога «русского мира»

В ночь на 21 августа российские СМИ сообщили, что в Подмосковье подорвался автомобиль, в салоне которого находилась дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья. Инцидент произошел вечером 20 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Машина взорвалась во время движения.

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В следственном комитете страны-агрессора подтвердили смерть Дугиной и заявили, что открыли дело по факту убийства. Вероятно, в машине было установлено взрывное устройство.

Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к подрыву авто, в котором находилась дочь Дугина.

Александр Дугин является сторонником идей "русского мира" и "евразийства", он поддерживает войну РФ против Украины. Его дочь выступала на ТВ с пропагандистскими заявлениями.

Смерть начальника управления СБУ в Кировоградской области

В Кропивницком нашли мертвым начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.

По данным следствия, поздно вечером 20 августа жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат квартиры тело своего мужа с огнестрельным ранением без признаков жизни.



Издание Обозреватель со ссылкой на собеседников писало, Наконечный совершил самоубийство, использовав пистолет. В СБУ пока не подтверждают эти данные.

По факту смерти начальника управления СБУ в Кировоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Угроза ракетных ударов в День Независимости

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в День Независимости Украины Россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам. По его словам, Киев также будет в списке оккупантов.

Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что сотрудникам Правительственного квартала советуют работать дистанционно 22—26 августа.

Также российские оккупанты увеличивают количество носителей ракет в Черном море, что может свидетельствовать о подготовке к обстрелу украинских городов в День Независимости, рассказали в ОК Юг.

Новые сигналы опасности

Из-за обострения ядерного шантажа РФ некоторые территориальные общины в Украине ввели несколько сигналов тревоги, чтобы сообщать о различных видах опасности.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны, речь идет о следующих сигналах:

сигнал химической опасности – звук церковных колоколов;

сигнал радиационной опасности – это звон в набат;

сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

В ЦПИ также напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

Усик победил Джошуа

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и закрепил за собой статус чемпиона мира в супертяжелом весе. Борьба была за титулы WBO, WBA Super, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Также спортсмены сражались за титул чемпиона по версии журнала The Ring, ставшего вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.



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