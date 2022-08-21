179-й день войны — главное. В РФ подорвали дочь Дугина, начальника СБУ Кировоградщины нашли мертвым, в Украине — новые сигналы опасности
Следователи на месте взрыва автомобиля, в котором была дочь идеолога «русского мира» Дарья Дугина (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)
Воскресенье, 21 августа — 179-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.
В России подорвали дочь идеолога «русского мира»
В ночь на 21 августа российские СМИ сообщили, что в Подмосковье подорвался автомобиль, в салоне которого находилась дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья. Инцидент произошел вечером 20 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Машина взорвалась во время движения.
В следственном комитете страны-агрессора подтвердили смерть Дугиной и заявили, что открыли дело по факту убийства. Вероятно, в машине было установлено взрывное устройство.
Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к подрыву авто, в котором находилась дочь Дугина.
Александр Дугин является сторонником идей "русского мира" и "евразийства", он поддерживает войну РФ против Украины. Его дочь выступала на ТВ с пропагандистскими заявлениями.
Смерть начальника управления СБУ в Кировоградской области
В Кропивницком нашли мертвым начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.
По данным следствия, поздно вечером 20 августа жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат квартиры тело своего мужа с огнестрельным ранением без признаков жизни.
Издание Обозреватель со ссылкой на собеседников писало, Наконечный совершил самоубийство, использовав пистолет. В СБУ пока не подтверждают эти данные.
По факту смерти начальника управления СБУ в Кировоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).
Угроза ракетных ударов в День Независимости
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в День Независимости Украины Россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам. По его словам, Киев также будет в списке оккупантов.
Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что сотрудникам Правительственного квартала советуют работать дистанционно 22—26 августа.
Также российские оккупанты увеличивают количество носителей ракет в Черном море, что может свидетельствовать о подготовке к обстрелу украинских городов в День Независимости, рассказали в ОК Юг.
Новые сигналы опасности
Из-за обострения ядерного шантажа РФ некоторые территориальные общины в Украине ввели несколько сигналов тревоги, чтобы сообщать о различных видах опасности.
Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны, речь идет о следующих сигналах:
- сигнал химической опасности – звук церковных колоколов;
- сигнал радиационной опасности – это звон в набат;
- сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.
В ЦПИ также напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.
Усик победил Джошуа
Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и закрепил за собой статус чемпиона мира в супертяжелом весе. Борьба была за титулы WBO, WBA Super, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Также спортсмены сражались за титул чемпиона по версии журнала The Ring, ставшего вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
Новости одной строкой:
- Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, сообщили в Энергоатоме.
- США планируют передать Украине высокоточные дальнобойные снаряды Excalibur, пишет Politico.
- Россия частично закрывает воздушное пространство в трех областях на следующей неделе, говорится в своде Генштаба.
- Вечером РФ из Ураганов обстреляла Днепропетровскую область: один человек погиб, еще шесть ранены.
- Оккупанты нанесли удары по Одесской области: три ракеты попали в сельхозпредприятие, повреждено зернохранилище.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.