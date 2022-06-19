116-й день войны. В результате атаки РФ по Новомосковску погибли спасатели, Рада запретила росмузыку в медиа, война может затянуться на годы 19 июня, 21:36 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Воскресенье, 19 июня — 116-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

В Днепропетровской области на месте ракетной атаки РФ взорвался резервуар с топливом, погибли спасатели

Утром в Новомосковском районе Днепропетровской области на месте ракетной атаки РФ взорвался резервуар с топливом. Двое спасателей погибли, еще один в больнице с ожогами. Всего в результате ракетных ударов РФ по нефтебазе пострадали 13 человек.

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Рада запретила российскую музыку в медиа и общественных местах

Такое решение поддержали 303 парламентария. В тексте закона указано, что запрет аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов РФ в Украине будет действовать до освобождения всех оккупированных страной-агрессором территорий. Он распространяется на радио, телевидение, развлекательные заведения, общественный транспорт (коммунальных и частных перевозчиков), учебные заведения, кинотеатры и т. д.

Столтенберг заявил, что война России против Украины может затянуться на годы

По его словам, поставка современного оружия украинским войскам повысит шансы на освобождение Донбасса.

«Надо готовиться к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны переставать поддерживать Украину. Даже если затраты высоки, не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергию и продукты питания», — сказал Столтенберг.

На фронте погиб командир батальона Карпатская Сечь Олег Куцин



На фронте погиб Олег (Кум) Куцин — основатель и руководитель Легиона Свободы, командир батальона Карпатская Сечь (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ).

По словам экс-нардепа Олега Тягнибока, воин погиб во время боев на Изюмском направлении.

ВСУ продвинулись на более чем 10 км в направлении Мелитополя — мэр города



Украинские военные продвинулись более чем на 10 км в направлении от Запорожья к временно оккупированному Мелитополю, сообщил мэр города Иван Федоров.

«Я уверен, что в ближайшее время, ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация по направлению города Мелитополь», — подчеркнул Федоров.



РФ в субботу, 18 июня, выпустила по Николаеву семь ракет: разрушены объекты инфраструктуры, в области 16 раненых



Об этом сообщает Николаевская ОВА. Две ракеты российская армия выпустила днем, попав в промышленную инфраструктуру.

Еще пятью ударили вечером — атака была со стороны Херсонской области. По данным ОК Юг, одну ракету удалось уничтожить из переносного зенитно-ракетного комплекса. Две попали в промышленный объект, одна — в жилой дом, еще одна — в производственную инфраструктуру.

Командиры Азова, взятые в плен в Мариуполе, находятся в СИЗО в Москве — росСМИ



Как сообщают российские СМИ, командиры полка Азов, попавшие в плен в Мариуполе, находятся в СИЗО Лефортово в Москве, которое неофициально подчиняется ФСБ РФ.



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