165-й день войны — главное. Взрывы в ряде городов Украины, новый обстрел Запорожской АЭС, Россия хочет заморозить войну на полгода 7 августа, 22:31 Россия нанесла удар по нескольким городам Украины (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Воскресенье, 7 августа — 165-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

В ряде городов Украины раздались взрывы

В частности, звуки, похожие на взрывы, слышали жители Винницы, Кропивницкого, Умани и Кременчуга.

Позже мэр Винницы Сергей Моргунов подтвердил, что в области были слышны звуки, похожие на взрывы. По его словам, на территории Винницкой городской территориальной громады чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

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Как сообщила Суспільному пресс-секретарь главы военной администрации области Инна Примак, информации о взрывах от служб в Кропивницком и Кировоградской области не поступало.

«В Черкасской и Полтавской областях были слышны взрывы, но сообщений от жителей не поступало. Информация уточняется», — сказала она.

В 22:35 о взрывах в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В городе очень громко. Прошу всех перейти в укрытие. Если дома — соблюдать правила двух стен», — написал он.



Оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС

Российские военные вечером в субботу, 6 августа, снова обстреляли площадку оккупированной Запорожской атомной электростанции. Ракеты упали вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.

Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Следовательно, своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно



Россия хочет заморозить войну на полгода, чтобы стянуть новые войска и вооружение

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия планирует на полгода заморозить войну, чтобы стянуть новые войска и вооружение на линию фронта. Кремль ожидает, что Запад устанет поддерживать Украину.

«Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой», — говорится в сообщении.



В Amnesty International заявили, что «сожалеют» из-за своего отчета о ВСУ

В Amnesty International заявили, что сожалеют из-за реакции на свой скандальный отчет с обвинениями в адрес ВСУ, но ничего в нем не будут менять.

«Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными», — заверили в организации.

В то же время, прямых извинений за дискредитацию ВСУ и распространение российской пропаганды в обнародованном заявлении не оказалось.



Из портов Одесской области отправлен второй караван кораблей с украинским продовольствием

На борту четырех балкеров почти 170 тыс. тонн агропродукции.

Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.



Украинские военные отбили вражеское наступление в Херсонской области, возле Кодемы продолжаются бои

Главное из вечерней сводки Генштаба:

На Славянском направлении неподалеку от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту несуразную попытку и отбросили врага назад. Вблизи Богородичного и Долины враждебная разведка боем завершилась для оккупантов потерями и отступлением.

На Краматорском направлении штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении силами разведывательной группы враг пытался определить систему обороны наших войск недалеко от Белогоровки. Группа обнаружена и обезврежена. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковловка и Вершина, успеха не имел, отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия.

Российские оккупанты пытались прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении оккупанты вели наступательные бои у Благодатного, успеха не имели, отошли.



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