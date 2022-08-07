165-й день войны — главное. Взрывы в ряде городов Украины, новый обстрел Запорожской АЭС, Россия хочет заморозить войну на полгода
Россия нанесла удар по нескольким городам Украины (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Воскресенье, 7 августа — 165-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.
В ряде городов Украины раздались взрывы
В частности, звуки, похожие на взрывы, слышали жители Винницы, Кропивницкого, Умани и Кременчуга.
Позже мэр Винницы Сергей Моргунов подтвердил, что в области были слышны звуки, похожие на взрывы. По его словам, на территории Винницкой городской территориальной громады чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.
Как сообщила Суспільному пресс-секретарь главы военной администрации области Инна Примак, информации о взрывах от служб в Кропивницком и Кировоградской области не поступало.
«В Черкасской и Полтавской областях были слышны взрывы, но сообщений от жителей не поступало. Информация уточняется», — сказала она.
В 22:35 о взрывах в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов.
«В городе очень громко. Прошу всех перейти в укрытие. Если дома — соблюдать правила двух стен», — написал он.
Оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС
Российские военные вечером в субботу, 6 августа, снова обстреляли площадку оккупированной Запорожской атомной электростанции. Ракеты упали вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.
Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Следовательно, своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно
Россия хочет заморозить войну на полгода, чтобы стянуть новые войска и вооружение
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия планирует на полгода заморозить войну, чтобы стянуть новые войска и вооружение на линию фронта. Кремль ожидает, что Запад устанет поддерживать Украину.
«Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой», — говорится в сообщении.
В Amnesty International заявили, что «сожалеют» из-за своего отчета о ВСУ
В Amnesty International заявили, что сожалеют из-за реакции на свой скандальный отчет с обвинениями в адрес ВСУ, но ничего в нем не будут менять.
«Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными», — заверили в организации.
В то же время, прямых извинений за дискредитацию ВСУ и распространение российской пропаганды в обнародованном заявлении не оказалось.
Из портов Одесской области отправлен второй караван кораблей с украинским продовольствием
На борту четырех балкеров почти 170 тыс. тонн агропродукции.
Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.
Украинские военные отбили вражеское наступление в Херсонской области, возле Кодемы продолжаются бои
Главное из вечерней сводки Генштаба:
- На Славянском направлении неподалеку от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту несуразную попытку и отбросили врага назад. Вблизи Богородичного и Долины враждебная разведка боем завершилась для оккупантов потерями и отступлением.
- На Краматорском направлении штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.
- На Бахмутском направлении силами разведывательной группы враг пытался определить систему обороны наших войск недалеко от Белогоровки. Группа обнаружена и обезврежена. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковловка и Вершина, успеха не имел, отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия.
- Российские оккупанты пытались прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются.
- На Южнобужском направлении оккупанты вели наступательные бои у Благодатного, успеха не имели, отошли.
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