136-й день войны — главное. Уничтожение трех складов россиян, обстрел Кривого Рога, увольнение посла Мельника и проверка Ермака 9 июля, 22:56 Продолжаются 136-е сутки сопротивления Украины полномасштабной российской агрессии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Суббота, 9 июля — 136-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.



Конгрессвумен США призвала Байдена проверить возможные связи Ермака с Россией

Конгрессвумен Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

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В документе утверждается, что, основываясь на различных разведывательных данных, действиях, предпринятых Ермаком в Украине и его возможных связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

Конгрессвумен обратила внимание президента Байдена на тот факт, что Ермак назначил Олега Татарова своим заместителем по борьбе с коррупцией. В письме утверждается, что Татаров откладывал назначение главы независимого антикоррупционного органа более года, в результате чего специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) перестали функционировать.

В МИД Украины раскритиковали обращение конгрессвумен Спартц по Ермаку и назвали его «нескрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды».

Украина получит дополнительную гуманитарную помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму $360 млн. Решение было принято по итогам министерской встречи на саммите G20 9 июля. Речь идет о поддержке в виде пищи, питьевой воды, денежной помощи, экстренной медицинской помощи, открытии приютов, а также координации с гуманитарными организациями.

Кроме того, Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID на оплату медицинских услуг.

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города

На протяжении 9 июля россияне дважды обстреляли Кривой Рог. В результате утренних обстрелов из Градов по Ингулецкому району погибли две женщины в возрасте 20 и 41 год. Вечером россияне трижды ударили из РСЗО вблизи населенного пункта Радушное в Криворожском районе. Предварительно – без жертв.

В Донецкой области оккупанты обстреливают всю линию фронта и города в тылу. В результате обстрелов РФ в Донецкой области только за сегодняшний день погибли по меньшей мере три человека.



Продолжаются и ракетные обстрелы Харькова. Оккупанты ударили по жилому кварталу города, в результате чего ранены шесть гражданских, среди них 12-летняя девочка.

Также войска РФ утром нанесли удар по Николаеву шестью ракетами С-300. Жертв в результате атаки россиян нет.

Ситуация на фронте: ВСУ отбили несколько атак оккупантов на востоке. Россия накапливает резервы

В течение дня украинские военные отбили наступление врага на нескольких направлениях в Харьковской и Донецкой областях, заставив оккупантов отступить, сообщили в Генштабе.



По данным британской разведки, Россия накапливает резервы у границ Украины для нового наступления. В частности, колонну российской техники, которая двигалась в сторону Украины, заметили в Беларуси.

Тем временем, украинские защитники на границе с Беларусью минуют опасные направления и укрепляют заграждения.

ВСУ уничтожили три склада оккупантов

9 июля ВСУ попали в склад боеприпасов оккупантов в Чернобаевке Херсонской области — в районе аэродрома начался пожар.

Также ВСУ попали по складам БК россиян в оккупированном Харцызске Донецкой области и Кадиевке Луганской области.

Зеленский уволил послов Украины в пяти странах

Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских послов в пяти странах. В частности, указом президента уволен посол Украины в Германии Андрей Мельник, известный своей критической позицией относительно темпов военной помощи немецкого правительства.

Также Зеленский уволил послов в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. В МИД в комментарии Суспільне отметили, что увольнение послов является стандартной ротацией.



Зеленский встретился с главой Сената Франции. Тот выступил в Раде и поддержал Украину



В Киев приехал глава Сената Франции Жерар Ларше. Вместе с делегацией верхней палаты французского парламента он встретился с президентом Владимиром Зеленским.



Ларше также выступил в Верховной Раде. По словам главы парламента Руслана Стефанчука, он подчеркнул, что Сенат Франции и национальные парламенты Европы будут поддерживать Украину — от статуса кандидата до утверждения решения о вступлении в ЕС.



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