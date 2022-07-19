146-й день войны — главное. Баканов и Венедиктова уволены, САП наконец может получить руководителя, умерла Руслана Писанка 19 июля, 19:11 Ирина Венедиктова в Верховной Раде в день голосования за ее отставку 19 июля 2022 года (Фото:Ирина Геращенко via Facebook)

Вторник, 19 июля — 146-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Увольнение Баканова и Венедиктовой, назначение министра соцполитки

Верховная Рада поддержала отставку главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Отстраняя их от должности, президент Владимир Зеленский указывал на большое количество сотрудников СБУ и ОГПУ, перешедших на сторону оккупантов.

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Перед голосованием Венедиктова заявила, что прошла путь генпрокурора «достойно».



Баканов в прощальном заявлении отметил, что «не все из запланированного удалось сделать, были просчеты». В то же время он напомнил о подозрении нардепу Виктору Медведчуку, а также о расследовании криминальных дел с участием топ-политиков.

Венедиктову ждет назначение на «дипломатическом фронте», сообщил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.



После увольнения Венедиктовой и Баканова Зеленский будет еще принимать кадровые решения, спрогнозировал политолог Николай Давыдюк в комментарии Радио НВ.

Кроме того, Верховная Рада назначила министром социальной политики Оксану Жолнович вместо Марины Лазебной.

САП может наконец-то получить руководителя

Конкурсная комиссия приняла решение подать на рассмотрение генеральному прокурору представление о назначении Александра Клименко на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Клименко — детектив НАБУ, известный расследованием дела заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Нового руководителя САП не могли избрать уже два года.

Удары по Краматорску и Славянску

Днем Россия нанесла ракетный удар по центру города Краматорск в Донецкой области. Один человек погиб и 10 пострадали. Спасатели ликвидировали загорание в пятиэтажном жилом доме.

Также обстрелу подвергся Славянск. Есть раненые, их количество не называется. Повреждены частные дома, под завалами остаются люди.

Умерла Руслана Писанка

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в возрасте 56 лет. После начала войны России против Украины она выехала в Германию, где врачи диагностировали тяжелую болезнь.

СБУ собрала доказательства ядерного терроризма РФ

В СБУ рассказали, что россияне, которые зашли на территорию ЧАЭС 24 февраля, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, нарушили все нормы ядерной безопасности:

повредили помещения, заминировали территорию и вызвали пожары, чем запустили неконтролируемые процессы;



сделали невозможным регулярные внешний мониторинг радиации и поставку запчастей, топлива и расходных материалов;

удерживали персонал станции в стрессовых условиях, что увеличивало риски профессиональных ошибок.

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