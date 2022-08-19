177-й день войны — главное. Сверхуспешность удара по аэродрому Саки, срыв ремонта Каховского моста и запрет въезда в Крым украинцам 19 августа, 18:32 Спутниковый снимок российской авиабазы Саки, 10 августа (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Пятница, 19 августа — 177-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Взрывы на аэродроме в Саках уничтожили более половины авиации Черноморского флота РФ

19 августа издание The Guardian со ссылкой на брифинг неназванного представителя западной разведки сообщило, что взрывы 9 августа на аэродроме Саки в оккупированном Крыму уничтожили более половины авиации Черноморского флота РФ.

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По словам представителя разведки, Черноморский флот страны-агрессора сейчас занимает «очень оборонительную позицию» и пытается не попадать на линию огня, а доверие к «гордому флоту с длинной историей» подорвано.

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. Американские СМИ сообщили, что за взрывами стоит Украина, в Минобороны это не подтверждали.



По данным издания Forbes, в результате взрывов на аэродроме Саки было уничтожено от восьми до 24 единиц российской авиатехники. В Пентагоне заявили, что страна-агрессор потеряла несколько истребителей, истребители-бомбардировщики, самолеты-разведчики, а также склады с боеприпасами.

Генштаб ВСУ на следующий день после взрывов на аэродроме сообщил об уничтожении девяти российских самолетов.

Утром 16 августа возле поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также раздались взрывы.

Вечером 18 августа в Крыму раздались взрывы в районе аэродрома Бельбек под Севастополем - одной из главных баз российской военной авиации на оккупированном полуострове.

Украинские военные подтвердили новый удар по мосту на Каховской ГЭС

О подтверждении украинскими военными этой информации после заявлений оккупантов о ремонте моста 19 августа сообщил спикер главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

«Оперативное командование Юг официально подтвердило, что ВСУ разрушили планы оккупантов отремонтировать и использовать Каховский мост. Ждем „открытия“ Антоновского, о котором рассказывают нам россияне», — заявил Хлань.

Накануне о возможном ударе по мосту в Новой Каховке 17 августа сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Позже появилась информация о еще одном ракетном обстреле, который был совершен уже вечером 18 августа.

Насколько серьезные повреждения получил стратегически важный для ВС РФ объект, пока неизвестно.

Оккупанты пытаются восстановить его после предыдущих ударов, нанесенных 10 и 12 августа.

После разрушения Антоновского Каховский мост являлся последней возможностью для перебрасывания ВС РФ своей техники через Днепр, поэтому российские захватчики не прекращают попыток отремонтировать его.

В свою очередь Силы обороны отмечают, что все переправы в этом районе все равно находятся под их огневым контролем.

Оккупанты запретили украинцам въезжать в Крым

Российские оккупанты закрыли возможность жителям захваченных территорий Украины выезжать в Крым, сообщил в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, это связано с недавними взрывами на оккупированном полуострове.

«Следует отметить, что фильтрация в Крыму значительно увеличилась и уже не впускают в Крым многих мужчин, у которых в телефонах находят информацию, которая не нравится сотрудникам спецслужб РФ», — сказал Федоров.

Также, по словам Федорова, в Крым не пускают коллаборантов из Мелитополя.

«Нам уже известны не один пример, а несколько примеров, когда коллаборантов разворачивают на пункте пропуска в Крыму и возвращают на временно оккупированную территорию Запорожской области. Поэтому, конечно, панические настроения», – рассказал он.

В Мариуполе оккупанты начали резать ММК имени Ильича на металлолом

Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, о начале распила комбината на металлолом свидетельствует дым, который сегодня над ним поднялся.

"Фактически, на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом", - написал он.

Андрющенко отметил, что оккупанты продолжают кормить мариупольцев лживой надеждой на восстановление завода.

Военные РФ использовали жителей Мариуполя для разминирования металлургического комбината имени Ильича. В результате по меньшей мере десять человек погибли.

Россияне отчитывались об 1,7 тыс. мариупольцев, вовлеченных в разборы завалов на меткомбинате, которые шли впереди саперов РФ.

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