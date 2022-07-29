156-й день войны — главное. Убийство пленных азовцев в Еленовке, расследование пыток украинского военного, обстрел остановки в Николаеве 29 июля, 18:35 Тела погибших в результате обстрела колонии в Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пятница, 29 июля — 156-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Убийство украинских военнопленных в Еленовке

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска прицельно обстреляли из артиллерии колонию № 120 в поселке Еленовка Донецкой области. Там содержались, в том числе, украинские военнопленные, которые защищали завод Азовсталь в Мариуполе, в частности бойцы полка Азов. Не менее 40 человек погибли и 130 получили ранения.

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В Генштабе ВСУ заявили, что таким образом оккупанты хотят обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и военного командования РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Россия перевела часть украинских защитников в барак, который был обстрелян, за несколько дней до самого обстрела.



«Цель этого преступления — информационно дискредитировать Украину перед партнерами и сорвать поставки оружия. Но прежде всего это умышленное, циничное, продуманное массовое убийство украинских пленных, которое требует жесткого расследования. Требуем реакции ООН и международных организаций», — подчеркнул Подоляк.

Россия совершила «чудовищное преступление», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвав международных партнеров решительно осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ террористическим государством.

Инфографика: НВ

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины, заявили не об обстреле, а о мощном взрыве в колонии. По данным ГУР, его организовали наемники ЧВК Вагнера по личному приказу ее владельца Евгения Пригожина, чтобы скрыть разворовывание выделенных на содержание военнопленных денег, а также усилить социальную напряженность в Украине.



Офис генпрокурора начал расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Сооснователь полка Азов Андрей Билецкий подтвердил гибель побратимов и заявил, что на причастных к обстрелу объявлена охота.

Служба безопасности Украины перехватила разговоры, подтверждающие, что именно российские оккупанты совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке.



Пытки украинского военного

Вчера в Сети начали распространять видео пыток украинского военного. На нем российские солдаты прижимают мужчину с кляпом во рту и связанными руками к земле и с помощью канцелярского ножа отрезают гениталии, а затем подносят их к камере.

Позже появилась вторая часть видео, на котором запечатлено, как украинскому пленному стреляют в голову и сбрасывают его тело в яму.

Видео с пытками украинского военнопленного прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-извергов уничтожала украинского пленного. Все, что нужно понимать миру: Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами», — подчеркнул он.

Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.



Суд изменил приговор военному РФ Шишимарину



Коллегия судей Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

В мае Печерский районный суд Киева признал российского военнослужащего, сержанта Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

Приговор Шишимарину стал первым с начала масштабного вторжения в Украину.

Обстрел Николаева и Краматорска

Утром РФ обстреляла Николаев. Снаряды упали рядом с остановкой общественного транспорта. Пять человек погибли, 13 получили ранения, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что удар был нанесен из РСЗО, поэтому площадь поражения очень большая.

В результате ракетного удара войск РФ по Краматорску погибли два человека, еще пять получили ранения. Два частных дома уничтожены полностью, еще 21 — поврежден.

Суд разрешил арестовать экс-главу КСУ

Подольский районный суд Киева избрал в отношении бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следующим шагом должно стать ходатайство об экстрадиции Тупицкого из Австрии.

Тупицкий обвиняется в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины) и подкупе свидетеля (ст. 386 УК Украины).

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