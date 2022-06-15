112-й день войны — главное. Названы три сценария развития событий, США дадут Украине еще $1 млрд, Подоляк поставил Медведева на место 15 июня, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный трамвай в уничтоженном депо, Харьков (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Среда, 15 июня — 112-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Три сценария развития войны



Война России против Украины достигла критической стадии, которая может определить исход конфликта, считают представители западных разведслужб и военные чиновники. По их мнению, в дальнейшем возможны три сценария развития ситуации:

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Первый — Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе.

Второй — если ни одна из сторон не сможет продвигаться и война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами, с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики.

Третий ( считают наименее вероятным) — Россия может пересмотреть свои военные цели, объявить о «победе» и попытаться подготовить почву для завершения боевых действий.

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что новый пакет военной помощи на 1 млрд долларов будет включать:

артиллерию,

средства береговой обороны,

боеприпасы для артиллерийских и реактивных систем.

Подоляк остудил фантазии Медведева о развале Украины

Заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что Украина буде существовать через два года.

Так он прокомментировал переговоры Украины и США о поставках по ленд-лизу сжиженного природного газа с отсрочкой в оплате на два года.

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект „антироссия“, что все остальное для них пустяк…», — заявил он.

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что Украина была, есть и будет, а где будет Медведев через два года — вопрос.

«Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться — брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру», — резюмировал представитель ОПУ.

ВСУ наносят контрудары и освобождают населенные пункты в окрестностях Изюма

За последнее время украинские военные сумели освободить села Спиваковка и Заводы возле города Изюм Харьковской области, сообщил депутат местного горсовета Максим Стрельник. Эти населенные пункты расположены по обоим берегам Северского Донца.

По его словам, на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты пытаются продвигаться в сторону города Славянска, Барвенкового с целью оцепления украинских войск в зоне Операции Объединенных сил. Однако ВСУ и силы ТрО держат оборону и наносят контрударов противнику во фланги.

Минимум четверо погибших в результате обстрела Днепропетровской области

Под обстрел из российских Ураганов попал город Апостолово. Погибли четверо мужчин. Еще один человек получил ранения. Он в больнице в тяжелом состоянии.

В захваченной Чернобаевке прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

Взрыв прогремел утром в районе местного рынка. Количество жертв и пострадавших пока неизвестно. Произошедшее является терактом со стороны РФ, считает депутат областного совета, советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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