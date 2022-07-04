131-й день войны — главное. Украинский флаг на Змеином, выход ВСУ из Лисичанска без потерь, $750 млрд на восстановление Украины 4 июля, 17:53 HIMARS в Запорожской области (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Понедельник, 4 июля — 131-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Флаг Украины на Змеином

На освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный в западной части Черного моря установили флаг Украины. Операция по его деоккупации завершена.

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«Территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины», — заявили в Оперативном командовании Юг.



Фото украинского флага на Змеином опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

ВСУ вышли из Лисичанска без потерь

Операция по отходу украинских войск из Лисичанска прошла без потерь, ВСУ удалось избежать окружения, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что ВСУ могли бы долго удерживать город, но сейчас Россия имеет огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах.

«Они бы просто уничтожили город издалека, потому не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали … Решили отойти на готовые укрепленные позиции на запад, занять их и продолжить бой с российской армией», — рассказал Гайдай.

Лисичанск был последним крупным городом, находившимся под контролем ВСУ в Луганской области. Сейчас украинская армия удерживает лишь небольшую часть области.

В оккупированном Северодонецке осталось около 8 тысяч человек, более 10 тысяч — в Лисичанске.

После захвата Лисичанска Россия сосредоточится на Донецкой области, прогнозирует британская разведка.

Конференция по восстановлению Украины в Лугано

В швейцарском городе Лугано сегодня стартовала масштабная Международная конференция по восстановлению Украины.

Она продлится два дня, в ней примут участие представители 40 стран и 18 организаций.

На конференции уже выступили президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Зеленский:

Конференция в Лугано может стать первым большим шагом к исторической победе демократического мира

Уничтожением школ, больниц и жилых домов Россия хочет показать неспособность демократической системы сохранить жизненное пространство

Восстановление Украины — задача всего цивилизованного мира

Основные принципы восстановления Украины — безопасность, технологичность, экологичность, безбарьерность, прозрачность

Шмыгаль:

План восстановления Украины уже оценивается в $750 млрд, важный источник — конфискация средств России



Платформа восстановления Украины будет состоять из трех уровней и нескольких офисов в странах-партнерах с центром в Киеве

Фон дер Ляйен:

Кремль хочет разрушить Украину, мы никогда не позволим этому случиться

Еврокомиссия предложит Украине программы, сочетающие реформы и инвестиции

Украина после войны будет такой, какой ее хочет видеть молодежь

Помочь Украине не только в наших интересах, но и наш моральный долг

Вызовы перед Украиной огромны, но они не являются непреодолимыми

Подорван еще ряд вражеских складов с боеприпасами

Ночью на оккупированных территориях Донбасса прогремели взрывы. Их слышали в городах Снежное, Торез и Харцызск Донецкой области.

В Снежном начался пожар на территории завода Снежнянскхиммаш. Там оккупанты обустроили склад боеприпасов, которые громко детонировали во время пожара.

В Торезе и Харцызске очевидцы также сообщали о взрывах и сильных пожарах.

В течение последних недель ВСУ регулярно уничтожают вражеские военные базы и склады с боеприпасами.

Интервью Буданова

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью РБК-Украина. Вот его главные заявления:

В России возможны только два сценария смены власти: депутинизация и развал страны

В августе будут первые победы Украины

Концом войны должен стать выход Украины на границы 1991 года, это может произойти в следующем году

Россия готовится провести псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября



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