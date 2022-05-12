78-й день войны — главное. РФ нанесла авиаудары по Новгород-Северскому, сегодня главы МИД стран G7 обсудят Украину 12 мая, 07:44 Цей матеріал також доступний українською Татьяна Почивалова возле своего дома, разрушенного российскими войсками, село Ольховка Харьковской области (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Четверг, 12 мая — 78-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Накануне Минобороны Украины констатировало победу Украины в первой фазе войны с Россией и предупредило, что теперь «нас ожидает сложный и длительный этап борьбы».

Видео дня

Сегодня ситуацию в Украине обсудят министры иностранных дел стран G7, которые соберутся в Германии. На саммит приглашен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

07:46 На Донбассе оккупанты форсировали Северский Донец и ведут наступление: продолжаются бои

На Донбассе подразделения российских оккупантов пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Как сообщает Генштаб, основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка.

На Лиманском направлении оккупанты форсировали реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведут наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.

На Славянском направлении российские оккупанты намерены возобновить наступление на Барвенково и Славянск.



07:35 «Самая разрушительная сила на планете». Сенаторы США от обеих партий призвали объявить Россию государством-спонсором терроризма

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили резолюцию, которая призывает главу Госдепартамента признать Россию государством-спонсором терроризма.

Как заявил Грэм, «путинская Россия заслуживает такого определения». «Путин — террорист, и путинская Россия является одной из самых разрушительных сил на планете, — сказал он.

07:16 Оккупанты нанесли авиаудары по Новгород-Северскому, есть погибшие и раненые — глава Черниговской ОВА

Российские оккупанты ночью 12 мая нанесли несколько авиаударов по Новгород-Северскому. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о погибших и раненых в результате атаки.

В результате авиаударов повреждены школы, административные здания, частные дома.

05:37 Две категории запретов. США разработали указания по обмену разведданными с Украиной — WP

США разработали указания по обмену разведданными с Украиной, чтобы избежать роста напряженности в отношениях с Россией. Такая внутренняя инструкция для сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников. В частности, Штаты решили не передавать Украине данные, которые помогли бы ликвидировать высшее военное руководство РФ.



04:33 На южном направлении украинские защитники уничтожили 23 оккупантов, две БМП и два танка

Оперативное командование Юг сообщило, что за сутки, 11 мая, на южном направлении были ликвидированы 23 оккупанта и четыре единицы техники.

Также в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов.

«Эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 2️3 рашиста, поражены 2️ танка и 2️ БМП, а также уничтожен вражеский склад боеприпасов на Херсонщине», — сообщили в командовании.

03:42 Кличко заявил, что не может гарантировать безопасность возвращающимся в Киев. Не исключает возможность тактического ядерного удара РФ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не может гарантировать безопасность возвращающимся домой жителям столицы. В комментарии CNN он выразил обеспокоенность по поводу возможности применения Россией тактического ядерного оружия.



02:13 Власти Белгородской области вновь заявили об «обстрелах» в сельской местности: один человек погиб

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об «обстрелах» села Солохи, которое находится в 11 километрах от границ Украины.

Гладков обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины и сообщил об одном погибшем и 6 раненных.

02:01 Командир морпехов призвал Илона Маска помочь защитникам Азовстали эвакуироваться в третью страну

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), который вместе с другими бойцами защищает Мариуполь от российских оккупантов, обратился за помощью по спасению с окруженной Азовстали к миллиардеру Илону Маску. Для этого он создал аккаунт в Twitter.

«Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти с Азовстали в третью страну. Если не ты, кто? Подскажи», — написал Волына.

00:45 Недоразумение между правительствами. Германия задерживает поставки Украине зенитных установок Gepard — Welt

Германия задерживает передачу Украине обещанного вооружения из-за якобы недоразумения между правительствами стран. В частности, речь идет о зенитных самоходных установках Gepard, сообщает Welt со ссылкой на собеседника в правительственных кругах официального Киева.

00:37 За неделю ущерб инфраструктуре Украины вырос на $2,4 млрд

Киевская школа экономики (KSE Institute) опубликовала обновленный отчет о масштабах ущерба украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

В рамках проекта Россия заплатит сообщается, что общие потери составляют более $94 млрд, или почти 2,8 трлн грн, увеличившись за неделю почти на $2,4 млрд.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.