95-й день войны — главное. На окраинах Северодонецка идут бои, оккупанты пытаются поднять со дна потопленный катер 29 мая, 07:05 Цей матеріал також доступний українською Украинский защитник в Донецкой области, 28 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Воскресенье, 29 мая — 95-й день обороны Украины в полномасштабной войне с Россией.



НВ следит за главными событиями нового дня войны

06:40 Шестой пакет санкций против России: в ЕС предложили временно сохранить поставки по нефтепроводу Дружба — Bloomberg

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Еврокомиссия предлагает запретить морские перевозки российской нефти и отложить ограничения на нефтепровод Дружба, который является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию, — об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации Bloomberg, Еврокомиссия 28 мая направила правительствам стран ЕС новое предложение, которое «позволит сократить поставки нефти» по трубопроводу Дружба. Собеседники агентства рассказали на условиях анонимности, что странам — членам ЕС предлагают постепенный отказ от импорта сырой нефти по морю в течение шести месяцев, от очищенных нефтепродуктов — восьми месяцев.



06:04 Оккупанты пытаются подлатать флот «утопленниками» — ОК Юг

Российские оккупанты пытаются восполнить потери корабельно-катерного состава черноморского флота «утопленниками», сообщает оперативное командование Юг в сводке по итогам субботы, 28 мая.



«Корабельные группировки в Черном море сохраняют актуальной угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный, чтобы достать из-под воды пораженный десантный скоростной катер типа Раптор.

После поднятия Раптор планируется отправить в пункт базирования Донузлав. Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать утопленниками", — рассказали в командовании.



05:02 Путину осталось жить три года, у него быстро прогрессирующая форма рака — британский таблоид Mirror

Врачи дали российскому диктатору Владимиру Путину максимум три года жизни, сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ.

По словам офицера российской спецслужбы, у 69-летнего Путина «тяжелая форма быстро прогрессирующего рака» и ему «осталось не больше двух-трех лет». Источник Mirror утверждает, что, по его информации, диктатор теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей.



04:11 Северодонецк: украинские бойцы находятся в «жесткой оборонительной позиции» — глава ВГА

Защитники Украины в Северодонецке находятся в «жесткой оборонительной позиции», на окраинах города идут бои, сообщил руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире всеукраинского телемарафона вечером 28 мая.



«Они [россияне] находятся впритык к городу… У нас две горячих точки — гостиница Мир и район возле городской автостанции, который подходит к позициям орков», — рассказал он.



03:43 Начался 30-дневный период отсчета до дефолта РФ по внешним долгам

По состоянию на вечер пятницы, 27 мая, со стороны России на счета инвесторов не поступили средства на сумму около 100 миллионов долларов.

По данным издания, с этого момента начался 30-дневный отсчет до первого для РФ с 1917 года дефолта по внешним долгам.

02:48 «Не менее 35—37 тысяч». Реальные потери России в Украине намного больше официальных —Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что реальные потери российских оккупантов в Украине составляют 35−37 тысяч.



«Сегодня Минобороны Украины и Генеральный штаб провозгласили 30 тысяч убитых российских солдат. Я не любитель [подсчетов тел] и никогда не злорадствую: пусть враги, но все равно люди. Но здесь нужно понимать следующее: реальные потери намного больше. Не менее 35−37 тысяч», — сказал он в эфире Фейгин Live.



01:55 Убытки инфраструктуры Украины из-за войны превысили $105 млрд

Киевская школа экономики (KSE) опубликовала отчет об убытках украинской экономики и инфраструктуры по состоянию на 25 мая.

Согласно данным KSE, убытки от повреждения зданий и инфраструктуры уже превысили 105 миллиардов долларов или 3,1 триллиона гривен. Общие потери экономики оцениваются в 564−600 миллиардов долларов.

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23,8 тысячи километров дорог, 6,3 тысячи железнодорожных путей и 41 железнодорожный мост, 643 здравоохранения, 1123 учебных заведения, 621 детсад, 192 культурных и 115 религиозных сооружений, 19 нефтебаз, 19 торговых центров.

От разрушений жилого фонда наиболее пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Всего из-за войны повреждены, разрушены или потеряны более 44 миллионов квадратных метров жилья украинцев.

В общие потери экономики входят как прямые, так и косвенные потери: снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на защиту и социальную поддержку и т. д.

01:51 В Литве за три дня собрали 5 млн евро на Байрактар для защитников Украины

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.



Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму. К концу эфира было собрано 5 074 037 евро.



01:09 Защитники Украины уничтожили 30% современных российских танков — МВД

Россия потеряла более 30% своих современных танков с начала полномасштабного вторжения в Украину, заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в эфире 24 канала.

«До [полномасштабной] войны у России было более 3 тысяч современных танков, и более 30% за три месяца войны мы уже „грохнули“. За шесть месяцев „грохнем“ еще больше», — подчеркнул он.



00:41 Германия за девять недель не поставила в Украину даже легкое вооружение

Согласно данным немецких СМИ, за последние девять недель правительство Олафа Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину.

В частности, издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия. В середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

Поставки оружия, которые состоялись месяцем ранее, содержали лишь запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

00:37 В Киевской области возле границы с Беларусью все спокойно, но угроза теперь будет всегда — ОВА

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в области все спокойно, но теперь она постоянно под угрозой российского вторжения и ракетных ударов.



«На сегодняшний день в области все спокойно. Информация, которую вы видите в соцсетях, не соответствует действительности — по поводу того, что здесь ведутся какие-то активные действия. Сейчас в Киевской области все нормально, ситуация полностью под контролем сил безопасности», — подчеркнул он.



00:03 Зеленский вновь призвал мир признать РФ государством-террористом

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал мировое сообщество признать Россию государством-террористом.

«Снова и снова буду напоминать миру, что нужно, наконец, признать официально Россию государством — террористом, государством — спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено», — заявил глава государства.

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