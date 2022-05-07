73-й день войны — главное. К спасению военных на Азовстали привлекли «влиятельные государства», США передадут Украине новые радары 7 мая, 06:36 Цей матеріал також доступний українською Украина подключила к спасению военных с Азовстали «влиятельные государства» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Суббота, 7 мая, — 73-й день полномасштабной войны России против Украины.

07.38 В Харьковской области кафиры взорвали три автомобильных моста — Генштаб

В Харьковской области кафиры взорвали три автомобильных моста. В Генштабе отметили, что войска страны-агрессора сделали это с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

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05:30 Новое прозападное правительство. Черногория присоединится ко всем санкциям против РФ



Черногорское правительство готовит пакет введения всех санкций против РФ, введенных Евросоюзом. Ранее пророссийское правительство Черногории блокировало выполнение даже принятых санкций против России.

04:26 Италия арестовала «яхту Путина», которая стоит $700 млн



Итальянский Минфин заявил, что у яхты обнаружены «значительные экономические и деловые связи» с высокопоставленными лицами в российском правительстве и людьми, находящимися под санкциями Европейского Союза. О ком именно идет речь, не сообщается. В то же время итальянские власти признали, что действия владельцев судна «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

04:09 В суд направили первое дело относительно полномасштабной агрессии России

В суд направили обвинительный акт в отношении российского генерала Дениса Лямина. Это первое дело по поводу полномасштабной агрессии России против Украины. Направлен обвинительный акт в отношении российского генерала Дениса Лямина.

03:16 Оккупанты в Херсонской области хотят предоставлять жителям гражданство РФ

Оккупанты заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства. Также на оккупированной территории намерены вернуть герб времен Российской империи.

02:24 В Харьковской области оккупанты обстреляли Национальный музей Сковороды. Огонь уничтожил здание



В ночь на 7 мая российские войска обстреляли Национальный литературно-мемориальный музей выдающегося украинского философа Григория Сковороды, который расположен в селе Сковородиновка Харьковской области. В результате вспыхнул сильный пожар, огонь почти полностью уничтожил здание.

01:53 Мы пока не видим приближение конца войны — Зеленский

«Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим ни малейшего желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений по вызовам, спровоцированным Россией этой войной. С 24 февраля не было ни дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усилении санкций против России и т. д. И не было ни дня, когда мы бы не вели переговоры по безопасному выходу и „зеленому коридору“ для осаждаемых в Мариуполе», — сказал Зеленский.

01:08 К спасению военных из Азовстали вовлечены влиятельные государства — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что к спасению украинских военных, еще остающихся на заводе Азовсталь в Мариуполе, привлекли «влиятельные государства». В настоящее время идет эвакуационная миссия из Мариуполя при посредничестве ООН и Международного комитета Красного креста.

01:02 Радары и не только. Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать храбрый народ Украины в защите своей страны от продолжающейся российской агрессии», — отметил Байден.

00:37 Зеленский вручил первый Крест боевых заслуг. Его получил Залужный

«Сегодня был насыщенный день, который начался и завершился награждением наших героев, наших защитников, наших защитниц. По случаю Дня пехоты, профессионального праздника воинов Украины, являющихся фундаментом армии, утром встретился с нашими военными. Поблагодарил за службу. Вручил награды, в частности, наше новое боевое отличие», — прокомментировал событие в традиционном обращении Зеленский.

00:11 Глубокая обеспокоенность. Совбез ООН одобрил первый документ о войне РФ против Украины

В заявлении Совбез, включая Россию, которая имеет право заблокировать любое неприемлемое для себя решение, выразил «глубокую обеспокоенность сохранением мира и безопасности в Украине». Этот документ стал первым согласованным Совбезом с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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