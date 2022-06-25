122-й день войны — главное. Северодонецк полностью оккупирован, по Украине выпустили десятки ракет, переломный момент может быть в августе 25 июня, 21:28 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в промышленном районе Северодонецка, 20 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Суббота, 25 июня — 122-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.



За ночь по территории Украины россияне выпустили более 50 ракет

Во время массированной атаки РФ впервые применила с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновила пуски ракет из оперативно-тактических комплексов Искандер.

Видео дня

В командовании Воздушных сил Украины рассказали, что украинские регионы обстреливали Калибрами, Х-22, Искандерами и Точками-У. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ракетных ударов было 48.

В частности, Россия выпустили 24 ракеты по Житомирской области, 20 — по поселку Десна Черниговской области. Их значительную часть удалось сбить. Также под атаку попала Львовская область; над Хмельницкой и Киевской ПВО сбила ракеты.

В разведке считают, что ракетные удары с территории Беларуси являются провокацией РФ, которая должна втянуть страну в войну против Украины.

Северодонецк полностью оккупирован Россией

Глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк рассказал, что оккупанты уже назначили в городе «коменданта». Выехать из Северодонецка местные жители сейчас могут только в сторону оккупированных территорий. По словам главы ВГА, украинские защитники отошли из областного центра на более подготовленные позиции.

Уход ВСУ из Северодонецка закреплением в более безопасных районах и подготовкой к эффективному контрнаступлению объяснили и в Нацгвардии. В то же время замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что предварительные заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.

Буданов рассказал, когда начнется переломный момент в войне

По мнению руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, переломный момент в полномасштабной войне России против Украины наступит в августе. Он предполагает, что к концу года интенсивность активных боевых действий снизится практически до нуля.



На последний месяц лета Буданов прогнозирует и «видимые результаты» Украины в контрнаступлении в Херсонской области. Стратегию он описал так: стабилизировать ситуацию, получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, «чтобы вернуть всю нашу территорию».

Путин пообещал Лукашенко комплексы Искандер-М, которые могут нести ядерные боеприпасы

Об этом российский диктатор заявил во время встречи с белорусским в Санкт-Петербурге. Он утверждает, что передаст Минску оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М в ближайшие месяцы.



Лукашенко попросил Путина помочь с зеркальным ответом на якобы «полёты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Беларуси». Также белорусскому диктатору мерещится «объявлением войны» «изоляция» Литвой Калининграда.

Канада может начать конфисковать российские активы и передавать их Украине

Возможность конфискации активов РФ поддержал Сенат страны. Бюджет включает в себя двухлетний запрет на покупку жилья иностранными гражданами и право конфисковывать и продавать активы, замороженные после полномасштабного вторжения России в Украину. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что канадский закон фактически создаст первый прецедент такого законодательства в мире.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.