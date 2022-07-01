128-й день войны — главное. РФ нанесла ракетный удар по курорту в Одесской области, избран новый омбудсмен, названо число раненых оккупантов 1 июля, 20:31 Спасатель смотрит на разрушенный в результате ракетного удара дом в курортном поселке Сергеевка, Одесская область (Фото:ГСЧС)

Пятница, 1 июля — 128-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Ракетный удар по Сергеевке

Ночью Россия нанесла ракетные удары по поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области. Этот известный курорт находится примерно в 70 километрах от Одессы.

Видео дня

В результате попадания в девятиэтажный жилой дом и две базы отдыха погиб как минимум 21 человек, в том числе 12-летний ребенок, еще 38 получили ранения.

Семь человек спасены в жилом доме, из них трое детей, и один человек на базе отдыха.



Удар был нанесен из бомбардировщиков Ту-22 сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 Буря. Они предназначены для поражения авианосцев и других больших военных кораблей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся террором со стороны РФ.

«Это целенаправленный ракетный удар России, террор России, будем откровенны, против наших городов и сел, против наших людей, взрослых и детей», — сказал глава государства.

Резников назвал число раненых в Украине оккупантов



За время войны более 90 тысяч российских солдат были ранены в Украине, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, «очень много пропавших без вести».

Он добавил, что российское руководство многих оккупантов выдает как «потерянных», чтобы не выплачивать денежные компенсации их семьям.

Украинская авиация ударила по оккупантам в Луганской области

За вчерашний день, по данным Командования Воздушных сил, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска.

Авиация ВСУ помешала продвижению оккупантов на нескольких важных направлениях.

Поражены вражеские логистические центры, пункты обеспечения горючим, боевая бронированная техника и живая сила.

Избран новый омбудсмен

Парламент поддержал назначение народного депутата Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

На этой должности он сменил Людмилу Денисову, отправленную в отставку в конце мая на фоне заявлений правозащитников и СМИ о том, что не все ее заявления о насилии российских оккупантов можно подтвердить.

Дмитрий Лубинец был впервые избран нардепом в 2014 году как представитель Блока Петра Порошенко. В июне 2019 года покинул фракцию БПП, а во время внеочередных выборов в парламент был избран нардепом 9-го созыва как самовыдвиженец по 60 округу в Донецкой области. Лубинец вошел в состав депутатской группы За будущее.

Первый документ о гарантиях безопасности для Украины подготовят до конца месяца



Глава Офиса президента Андрей Ермак на совместном брифинге с экс-генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном в Киеве, заявил, что первый документ о международных гарантиях безопасности для Украины планируют подготовить до конца месяца.

Фог Расмуссен отметил, что новые гарантии безопасности для Украины должны быть намного более мощными и более надежными, чем те, которые были заложены в так называемом Будапештском меморандуме. Он также подчеркнул, что в первую очередь Украину нужно обеспечить оружием и необходимой экономической поддержкой.

Украинский борщ вошел в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

На внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия элемент Культура приготовления украинского борща внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Комитет признал универсальную ценность украинского борща и его значение для мировой культуры. Теперь культура приготовления украинского национального блюда находится под охраной ЮНЕСКО.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.